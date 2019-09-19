Андрей Санников: В Беларуси и России отсутствуют легитимные президенты и парламенты 1 19.09.2019, 11:22

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Андрей Санников

О каком «союзном государстве» можно говорить?

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший кандидат в президенты Андрей Санников выступил в Торонто (Канада) на конференции, посвященной 80-летию нацистско-советского пакта 1939 года. Приводим тезисы его выступления:

- Нельзя не обратить внимание на то, что многие свободные страны Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР поддержали сегодняшнее мероприятие. Однако среди них нет представителей нынешней власти из Беларуси. Это справедливо, хотя и горько осознавать, что в отличие от соседей твоя страна более-менее независима, но не свободна.

Да, Беларусь сегодня не свободна, более того в ней правит диктатор, который восхищается и нацистской Германией, и тоталитарным Советским Союзом. В 1995 году Лукашенко расхваливал Адольфа Гитлера, называя его режим примером для подражания, а позднее построил под Минском парк военных развлечений под названием «Линия Сталина» и установил там бюст еще одного своего героя, Иосифа Сталина.

В Беларуси правит антибелорусский режим, и организаторы совершенно правы в том, что не пригласили на это мероприятие официальных лиц.

В то же время я хочу сказать, что мне оказана честь, чем я горжусь, представлять здесь свободную, демократическую, европейскую Беларусь, которая неизбежно займет свое место рядом с вами.

Пакт Молотова-Риббентропа, уместно названный здесь Нацистско-Советским Пактом, которому исполнилось 80 лет, действительно нуждается в точной исторической оценке. Но не только. Важнее - предупредить повторение подобного. Для этого необходимо увидеть полную картину того, как судьбы народов решались и решаются без их участия и вопреки их воле.

Выступая в Варшаве на мемориальном мероприятии посвященном 80-й годовщине начала Второй мировой войны, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны «закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск. Начало войны означало для наших людей, народа и государства более полувека страданий, экономического регресса и лишения свободы».

Это же можно сказать о Литве, в которой вывод советских войск завершился в 1993 году, и о Латвии, где это произошло в 1995 году.

То же самое можно сказать и о других странах Восточной Европы.

Однако я не могу сказать так о своей стране, о Беларуси. Если говорить о разделе белорусских земель за последние 100 лет, что повлияло на историю современной Беларуси, фактически не позволило ей стать подлинно независимым государством, то скорее можно говорить, что для нас еще не закончилась не Вторая, а Первая мировая война.

Именно в период Первой мировой войны между большевистской Россией и Центральными державами в Брест-Литовске 3 марта 1918 года был подписан сепаратный договор по разделу Восточной Европы, включая Беларусь.

Однако самым трагическим для Беларуси был Рижский мирный договор 1921 года, положивший конец советско-польской войне. Согласно этому договору Беларусь потеряла 29 уездов (территорию в 113 000 квадратных километров, на которой проживало 3,6 миллиона населения). Земли были разделены между Советской Россией и Польшей. Белорусскую делегацию на переговоры не допустили. Беларусь как бы представляла большевистская Россия, которая просто торговала нашей территорией в своих целях.

Участники конференции, посвященной 80-летию нацистско-советского пакта 1939 года, с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд

Для Беларуси эти разделы были катастрофическими: они не давали нам стать полноценным независимым государством. И по сей день мы боремся за нашу независимость. Все эти «мирные» договоры сопровождались разграблением нашей истории, культуры, нашего наследия. По сей день за пределами Беларуси находится больше наших национальных сокровищ, чем в самой Беларуси.

В результате пакта Молотова-Риббентропа 1939 года состоялось воссоединение части белорусских земель, но цена за это была заплачена огромная: на «освобожденных» землях происходила массовая депортация и физическое уничтожение местных жителей, которых коммунистическая власть считала неблагонадежными, ограничение религиозных прав и другие ужасы. Западная Беларусь к 1941 году напоминала концлагерь.

К сожалению, уроки пакта Молотова-Риббентропа не усвоены и сегодня.

Демократическому миру следует понять, что защита ценностей означает защиту независимости и территориальной целостности государств, а также свободы народов, а не игры в «сферы влияния», которые навязывают авторитарные и диктаторские режимы.

Андрей Санников, лидер российской оппозиции Гарри Каспаров и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко

Ключевое понятие здесь – превентивные меры. Российская агрессия и экспансионизм в регионе возобновились не с началом вторжения в Украину и даже не с началом войны с Грузией. Основы для этого были заложены даже не при Путине. Концептуальны основы появились сразу же после демократической революции в бывшем Советском Союзе и его распада. Именно во время демократических преобразований и появления независимых государств в Кремле придумали термин «ближнее зарубежье», который на первом этапе был поддержан Западом.

Это и было продолжением логики Нацистско-Советского пакта. Доктрина «ближнего зарубежья» означала планы Кремля на контроль над независимыми государствами.

Даже при демократическом президенте Ельцине Россия не отказывалась от своих имперских амбиций. Именно Ельцин в 1996 году подписал с Лукашенко первый так называемый союзный договор.

При Путине эта «пактовая логика» развивалась с пугающей быстротой и сопровождалась всесторонней модернизацией российской армии.

В конечном счете это привело к войне России в Грузии и к российскому вторжению в Украину.

Эта логика заложена в новой военной доктрине России, одобренной Путиным в декабре 2014 года. Она предполагает военные действия России за ее границами для защиты соотечественников. Эта доктрина служит идеологической основой поддержки, которую оказывает Кремль диктатурам и оправданием применения силы против мирных политических трансформаций не только в России, но и за ее границами.

В Беларуси эта логика приняла чрезвычайно опасную форму, по мнению некоторых экспертов напоминающую пакт Молотова-Риббентропа. Речь идет об указе 446, который Лукашенко подписал в декабре 2016 года и который предусматривает участие спецназов обеих стран в контртеррористических операциях на территории России и Беларуси. Фактически это является приглашением России применять силу на территории Беларуси.

Нацистско-Советский пакт должен служить напоминанием об опасностях авторитаризма и диктатуры.

Беларусь сегодня находится в тяжелой ситуации. Можно сказать, что для нее существует двойная угроза: антибелорусский режим Лукашенко и имперский Кремль.

Беларусь нуждается в поддержке своей борьбы за свободу. Такую поддержку несложно предоставить: надо просто перестать заигрывать с диктаторами. Перестать поощрять их международным признанием. Перестать награждать их Олимпийскими Играми, чемпионатами мира или легкоатлетическими матчами Европа-США.

Я полностью согласен с Гарри Каспаровым, который сказал, что диктатура – это диктатура, ложь – это ложь, а убийство – это убийство. Режимы Путина и Лукашенко хорошо известны в мире тем, что убивают своих политических оппонентов и лгут напропалую.

Необходимо признать, насколько опасно поглощение Беларуси Россией, и противостоять этому. Мировые демократии должны четко заявить сегодня, что не будет никакого признания попыток России и Беларуси создать какое-то единое государство, поскольку в обеих странах отсутствуют легитимные президенты и парламенты, и они не выступают от имени народов.

Следует помнит, что, когда Запад прибегает к политике «умиротворения» или играет в «реалполитик», зло атакует.

Беларусь важна для Европы. Беларусь важна для трансатлантического сообщества. Они без Беларуси неполные.