Польский прорыв Зеленского 10 2.09.2019, 14:41

3,390

Владимир Зеленский

О чем президент Украины договорился с мировыми лидерами в Варшаве.

31 августа и 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел в Польше. Там он принял участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, а также провел ряд международных встреч.

НВ обобщило итоги визита Зеленского в Варшаву, где он успел провести прямые переговоры с лидерами Польши, Грузии, Литвы, Бельгии и вице-президентом США Майком Пенсом (президент США Дональд Трамп отменил визит из-за урагана Дориан, президента РФ Владимира Путина в Польшу не приглашали).

Свои переговоры с польской стороной Зеленский назвал "прорывом в отношениях". С президентом Польши Анджеем Дудой он договорился возвести на границе двух стран общий мемориал примирения и решить спорные вопросы, связанные с историей: разблокировать разрешение на эксгумацию погибших поляков в Украине, упорядочить украинские места памяти в Польше. Кроме того, Зеленский и Дуда подтвердили недопустимость снятия санкций с РФ до возвращения Украине Крыма и Донбасса, а также неприемлемость проекта Северный поток-2. Зеленский озвучил интерес Киева к международным проектам Варшавы: содружеству Триморье, энергетическому сотрудничеству Польша-США-Украина. На встрече с польскими бизнесменами Зеленский заявил, что «готов лично защищать все инвестиции». На переговорах с премьером Матеушем Моравецким Зеленский призвал Польшу инвестировать в Украину и примкнуть к восстановлению Донбасса.

У вице-президента США Майка Пенса Зеленский заручился обещанием продолжить поддержку Украины. Президент также поднимал вопрос о предоставлении Киеву военно-технической помощи от Вашингтона. Пенс, в свою очередь, напомнил о необходимости продолжать реформы и бороться с коррупцией. В итоге Пенс назвал встречу «великолепной» и заявил, что отношения с Украиной «еще никогда не были такими тесными», как при Трампе. Зеленский обсудил и свою будущую встречу с лидером США.

С президентом Грузии Саломе Зурабишвили Зеленский договорился о взаимных визитах на высшем уровне в ближайшее время. Они также обсудили координацию действий Киева и Тбилиси в рамках сотрудничества с институтами ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа пригласил президента Украины в Вильнюс. Зеленский озвучил надежду на расширение объемов литовский инвестиций и дал гарантии неизменности курса Киева на проевропейские реформы. В 2020 году в Литве пройдет Международная конференция по вопросам реформ в Украине. Зеленский также пригласил Литву участвовать в восстановлении инфраструктры Донбасса.

Бельгийский премьер-министр Шарль Мишель поддержал усилия Зеленского в возрождении Нормандского формата переговоров по конфликту на Донбассе. Ключевой темой их переговоров стала борьба с коррупцией в Украине. Зеленский заверил Мишеля в своей приверженности реформам и выразил надежду на инвестиционную помощь Бельгии.

Ложкой дегтя в поездке Зеленского стали неоправдавшиеся ожидания украинских эмигрантов. В своем открытом письме несколько организаций диаспоры посетовали, что в графике президента нет планов встретиться с ними. Зеленский в ответ заявил, что "со всеми за одну поездку пообщаться нереально" и пообещал встречу в Варшаве в будущем.