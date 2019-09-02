Лукашенко назвал «хламом» высшую математику в вузе 60 2.09.2019, 19:00

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Фото: БЕЛТА

Диктатор также заявил, что ему тяжело было учиться в школе.

2 сентября во время беседы со старшеклассниками СШ № 93 Минска Александр Лукашенко поразмышлял о том, какие профессии могут быть востребованы в будущем. Он посоветовал парням и девушкам спокойно учиться и ждать, когда проявятся "способности к чему-то", и не ставить перед собой недосягаемых целей. Не советовал он всем стремиться в IT-сферу. Сказал, что увлекается профессией механизатора.

Лукашенко признался, что ему, "человеку деревенскому", было тяжеловато в школе. А потом он должен был "переучиваться... образование новое получать" на экономическом факультете.

"Много там "хлама" было, я уже сейчас как президент это убираю в вузах, много ненужного, — цитирует слова Александра Лукашенко sb.by. — Например, высшая математика. Надо понимать, что это такое, но так глубоко давать её..."

По словам диктатора, высшая математика "в таком объёме" ему не понадобилась ни во время работы в сельском хозяйстве, ни в промышленности. "Но мы же всё равно вбиваем человеку в голову эту высшую математику, — возмущается Лукашенко. — Если ты математик, физик и другое — это нужно. Поэтому я настаиваю: не нужно, чтобы пичкали детей в школе одиннадцать лет всем и всеми. Надо дать базу, чтобы он мог определиться, чем заниматься дальше".