Ученые нашли внутри алмаза новый минерал 20.09.2019, 11:03

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Его назвали в честь основателя современной геохимии.

Аспирантка Альбертского университета обнаружила новый минерал внутри алмаза, извлеченного из шахты в Южной Африке. Об этом она сообщила на страницах журнала American Mineralogist (перевод — indicator.ru).

Открытие произошло при анализе алмаза, который, как предполагается, образовался в мантии на глубине около 170 км под землей при температуре около 1200 °C, а затем поднялся выше. Обычно для таких алмазов ученые стремятся выяснить их минеральный состав, чтобы понять, какие вещества и в какой форме существуют на больших глубинах.

В процессе анализа химического состава материала аспирантка Альбертского университета Николь Мейер нашла необычные включения. Затем она выяснила, что они представляют собой ранее неизвестный минерал, относящийся к классу перовскитов. Его идеальная формула (K,REE,Sr)(Nb,Cr)O3, где REE — редкоземельный элемент. Он был назван гольдшмидтитом в честь Виктора Морица Гольдшмидта, основателя современной геохимии.

«Голдшмидтит имеет высокие концентрации ниобия, калия и редкоземельных элементов лантана и церия, в то время как в остальной мантии преобладают другие элементы, такие как магний и железо, — отмечает Мейер. — Чтобы калий и ниобий составляли большую часть этого минерала, он должен был образоваться в результате уникальных процессов, которые концентрировали эти необычные элементы. Мы пока не можем описать эти реакции, они слишком необычны».

По словам ученых, их открытие дает более глубокое понимание процессов, происходящих в мантии Земли. Дальнейшее изучение структуры алмазов, поднявшихся из этого слоя, могло бы ответить на многие вопросы, включая происхождение Земли.