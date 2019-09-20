Чешские власти cделали то, что в Беларуси обещают уже 25 лет 3 20.09.2019, 19:39

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Мечта, а не страна!

На днях чешский президент Милош Земан подписал закон, по которому средняя пенсия в стране должна вырасти на 900 крон (примерно 38 долларов США или 34 евро по нынешнему курсу), пишет «Салiдарнасць».

В свою очередь депутаты нижней палаты парламента одобрили пенсионный рост, превышающий стандартную индексацию.

Размер пенсии в Чехии складывается из фиксированной и накопительной части. Накопительная рассчитывается исходя из стажа, размера заработка и уплаты налогов, фиксированная же одинакова для всех.

По чешским законам в начале каждого года пенсия повышается на сумму, включающую половину роста реальных зарплат и повышение цен за минувший период. В январе 2020 года индексация должна была составить около 750 крон. Однако президент и парламент решили добавить пенсионерам еще 150 крон – в качестве доплаты. Таким образом, общее увеличение составит 900 крон.

Средний размер пенсии в Чешской Республике значительно вырос за последние годы. Если в 2012 году он равнялся 10 тысячам крон, то к 2016 году повысился уже до отметки в 11 422. Довольно крупное увеличение было в 1-м полугодии 2017 года – тогда чешское правительство решило увеличить средний размер пенсии на 385 крон, так что в 2018 году она составляла уже 11807 крон (504 доллара или 455 евро по курсу).

В начале 2019 года пенсионеры также стали получать на 900 крон больше: 600 крон им дала стандартная индексация, еще 300 крон было добавлено по инициативе правительства – в общей сложности 13300 крон. И вот теперь – очередное повышение. Таким образом, в следующем году размер средней пенсии в Чехии составит 14373 кроны (примерно 614 долларов или 554 евро).

– Мы считаем, что пожилые люди заслуживают достойной пенсии, – заявила министр труда Яна Малачова, предложившая сделать пенсионерам доплату.

В свою очередь чешский премьер-министр Андрей Бабиш пообещал, что к 2021 году средняя пенсия в Чехии вырастет до 15 тысяч крон. Надо думать, свое обещание он выполнит. В отличие от некоторых.

Кстати, согласно недавнему исследованию компании Deloitte и организации Social Progress Imperative, ежегодно составляющих международный рейтинг общественного развития, Чехия оказалась на 24 месте по качеству уровня жизни среди 149 стран, получив 84,36 балла из ста возможных и перегнав на два балла США. В стране существенно выросли показатели качества питания и базовой медицинской помощи, а также индексы личной свободы и прав человека.

Мечта, а не страна!