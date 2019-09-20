Трамп заявил о возможности нанести удар по 15 объектам в Иране 20.09.2019, 19:47

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Глава Белого дома заявил, что самый простой вариант решения проблемы — военная операция.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в самое ближайшее время обсудит со своим ближайшим окружением возможный ответ на атаку беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщает РБК со ссылкой на агентство Bloomberg. По словам главы Белого дома, самым простым вариантом была бы военная операция против Ирана, однако сам он предпочитает другой путь.

«Я мог бы прямо сейчас приказать нанести удар по 15 объектам в Иране, и мы сделали бы это. Но я считаю, что можно продемонстрировать силу и проявив сдержанность», — добавил глава Соединенных Штатов.

Ранее Трамп объявил о новых санкциях против Ирана, которые президент назвал «самыми суровыми». Они касаются ограничений в адрес Центрального банка Исламской республики.

В ночь на 14 сентября в результате атаки беспилотников были разрушены несколько нефтяных объектов на территории Саудовской Аравии. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы, однако в Эр-Рияде заявили, что на самом деле ракеты прилетели не из Йемена, а с востока, где находится Иран.

С обвинениями в адрес Тегерана выступил и государственный секретарь США Майк Помпео, хотя американская разведка пока не привела доказательств того, что беспилотники прилетели именно из Ирана. Косвенным подтверждением причастности Тегерана называется «необычная активность» на военных базах в юго-западном Иране перед нападением, а также расчеты траектории полета ракет.

Иран опроверг свою причастность к нападению на Saudi Aramco, а также завил, что предпримет ответные меры в случае любых действий США против страны.