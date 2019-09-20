Фотофакт: Как проходят пикеты по сбору подписей «Народнай Грамады»1
- 20.09.2019, 22:31
Активисты проводят встречи с избирателями по всему Минску.
Фотографиями с пикетов по сбору подписей в Минске поделилась активистка «Народнай Грамады» и Белорусского Национального Конгресса Вероника Мищенко в «Фейсбуке».
Встречи с избирателями проходят под лозунгом «Лукашенко должен уйти!». Также активисты предлагают в качестве предвыборных обещаний возвращение льгот студентам, отмену декрета о «тунеядцах», по-настоящему бесплатное образование и медицину.