Фотофакт: Как проходят пикеты по сбору подписей «Народнай Грамады» 1 20.09.2019, 22:31

Активисты проводят встречи с избирателями по всему Минску.

Фотографиями с пикетов по сбору подписей в Минске поделилась активистка «Народнай Грамады» и Белорусского Национального Конгресса Вероника Мищенко в «Фейсбуке».

Встречи с избирателями проходят под лозунгом «Лукашенко должен уйти!». Также активисты предлагают в качестве предвыборных обещаний возвращение льгот студентам, отмену декрета о «тунеядцах», по-настоящему бесплатное образование и медицину.