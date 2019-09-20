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Фотофакт: Как проходят пикеты по сбору подписей «Народнай Грамады»

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  • 20.09.2019, 22:31
Фотофакт: Как проходят пикеты по сбору подписей «Народнай Грамады»

Активисты проводят встречи с избирателями по всему Минску.

Фотографиями с пикетов по сбору подписей в Минске поделилась активистка «Народнай Грамады» и Белорусского Национального Конгресса Вероника Мищенко в «Фейсбуке».

Встречи с избирателями проходят под лозунгом «Лукашенко должен уйти!». Также активисты предлагают в качестве предвыборных обещаний возвращение льгот студентам, отмену декрета о «тунеядцах», по-настоящему бесплатное образование и медицину.


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