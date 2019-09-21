Обнаруженный гигантский кластер поможет решить загадки Вселенной 21.09.2019, 10:31

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Фото: phys.org

Открытое звездное скопление состоит из примерно 100 звезд.

Используя данные спутника ESA Gaia, астрономы из Гейдельбергского университета в Германии обнаружили новый кластер в галактике Млечный Путь. О своей находке заявил ведущий автор исследования ученый Ульрих Бастиан. Находка обозначена как Gaia 8, состоит из 100 звезд, скорее всего, включающих переменную Бета Лиры, сообщает segodnya.ua со ссылкой на Phys.org.

Кластеры, или звездные скопления, образуются из одного гигантского молекулярного облака, представляют собой группы светил, гравитационно связанных друг с другом. На сегодняшний день более тысячи из них были обнаружены в Млечном Пути, и ученые исследуют галактику дальше, надеясь найти множество этих массивных скоплений. Расширение списка кластеров может иметь решающее значение для улучшения понимания формирования и эволюции галактик, в частности нашей.

Фото: phys.org

"Проверка данных, полученных при помощи Gaia Data Release 2, неожиданно выявила открытое звездное скопление из примерно 100 звезд, к которому, очевидно, принадлежит Бета Лиры ", – заявил Бастиан.

Фото: Global Science

Бета Лиры является достаточно интересной целью для наблюдений, поскольку она может помочь раскрыть некоторые астрофизические загадки Вселенной. Система является прототипом эволюционирующих полуразделенных двойных звезд с сильной взаимной гравитационной деформацией компонентов с массопереносом, значительной периодической эволюцией и иногда с аккреционным диском вокруг спутника.

Результаты показывают, что новообнаруженный кластер принадлежит к большому старому комплексу звездообразования. Этот комплекс, скорее всего, включает в себя два уже известных звездных скопления ASCC 100 и Stephenson 1. Дальнейшие исследования кластера Gaia 8 также могут быть полезны для углубления знаний о подобных переменных звезд.