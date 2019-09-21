Тысячи белорусов пришли на концерт Святослава Вакарчука в Минске 9 21.09.2019, 13:14

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Фото:RFL/RL

На «Минск-арене» был аншлаг.

На «Минск-арене» не было ни одного свободного места. Так в Беларуси 20 сентября встретили украинскую группу «Океан Ельзи». Во время концерта лидер группы Святослав Вакарчук вспомнил недавно освобожденных из росийских тюрем 35 украинских узников. «Минск-арена» приветствовала эти слова овациями, передает «Радыё Свабода».

- Недавно случилось очень важное событие в нашей стране - в Украину вернулись политзаключенные. Мы хотим посвятить им эту песни. И спасибо за поддержку, Беларусь! Нам очень приятно! - сказал музыкант.

Святослав Вакарчук искренне святился от счастья и поклонники отвечали ему взаимностью. Душевность, с которой выступает группа «О.Е.», не сыграть: неуемная энергия фронтмена окутывает теплотой каждого в зале - это настоящий коктейль из таланта, страсти, драйва и романтики, пишет kp.by.

Лидер группы также посвятил трогательную песню «Мить» украинцам, которые воюют на Донбассе. В глазах артиста заблестели слезы - в зале плакали девушки.

Музыканты несколько раз выходили на бис. И отпустили домой своих слушателей только ближе к полуночи. В этом вечер в минском автобусе по маршруту № 1 ехали поклонники «Океана Ельзи» из Минска, Барановичей, Гродно, Витебска, Москвы, Питера, Рязани.

Чтобы провести концерт в Минске, Вакарчук ушел с заседания Верховной Рады.

«Конституция Украины позволяет народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью», - сказал музыкант.

По словам Вакарчука, его выступление на этом концерте не оплачивается.

«Я не получаю гонораров и тех запрещенных законом выплат, которые не может иметь народный депутат», - заявил он.

Святослав Вакарчук также отметил, что концерт в Минске был согласован еще до того, как он пошел в политику и на выборы.

Партия «Голос», созданная Святославом Вакарчуком, получила 20 мандатов на внеочередных выборах в парламент Украины.

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL

Фото:RFL/RL