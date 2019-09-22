Сразу шесть галактик внезапно стали ярче 22.09.2019, 17:02

Ученые не знают почему.

Астрономы пытаются выяснить, что происходит с галактиками, сразу шесть из которых превратились в квазары всего за полгода. Вероятно, аномалия связана с активностью черных дыр, пишет «Новое время».

Несколько месяцев назад астрономы из США засекли ярчайшие вспышки сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, которая находится в центре нашей галактики Млечный Путь. Эта черная дыра является ближайшей к нашей Солнечной системе, и расстояние к ней составляет примерно 26 тыс. световых лет.

Согласно одной из версий, яркое свечение связано со звездой-газовым облаком S0−2, которая слишком близко подошла к Стрельцу А*, и черная дыра начала ее пожирать. Из-за этого увеличилось количество радиации, которая производится из-за гравитационного воздействия черной дыры на этот объект и доходит к наблюдателям на Земле в виде яркого света.

Но, как оказалось позже, не только центральный объект в нашей галактике по непонятным до сих пор причинам стал ярче в несколько десятков раз. Ученые из Университета Мэриленд обнаружили, что за последние полгода гораздо более яркими стали шесть других галактик типа LINER. Для этих галактик характерна низкая ионизация ядерной эмиссии и, соответственно, крайне низкая яркость.

Но, всего за шесть месяцев такие неприметные галактики превратились в квазары — одни из самых ярких объектов во Вселенной. Квазары или квази-звезды получили свое название из-за того, что астрономы путали их с обычными звездами. Находясь в обозримом нам космическом пространстве, они имели такую же яркость, но при этом квазары расположены гораздо дальше.

Если расстояние к ближайшей к нам звездной системе Альфа Центавра составляет около 4,36 световых лет, то квазары могут быть расположены на расстоянии более 10 млрд световых лет (один световой год = около 9,44 трлн км). Это означает, что квазары испускают невероятно огромное количество энергии и являются одними из самых мощных объектов, известных человеку.

Ученые предполагают, что в центре квазаров расположены самые большие сверхмассивные черные дыры, которые пожирают другие объекты и вокруг них создается ярчайший аккреционный диск. Это область трения, в которой гравитационное усилие уничтожает все вокруг и выделяет огромное количество энергии.

Появление сразу шести квазаров за такой короткий промежуток времени — довольно необычное явление, которое происходит впервые в истории космических наблюдений.

«Сперва мы подумали, что наблюдали случайное разрушение, которое происходит, когда звезда подходит слишком близко к сверхмассивной черной дыре и исчезает. Но позже мы обнаружили, что ранее находившаяся в состоянии покоя черная дыра начинает изменяться, в результате чего получается яркий квазар. Наблюдение за шестью из этих переходов, все из которых расположены в относительно спокойных галактиках LINER, позволяет предположить, что мы определили совершенно новый класс активного галактического ядра», — пишут авторы исследования.

В теории, создание квазара должно занимать тысячи лет, но согласно новым наблюдениям это случилось практически моментально по космическим меркам. Такое преобразование противоречит известным человеку законам формирования звезд и других космических объектов.

Вероятно, астрономы из США обнаружили абсолютно новый тип галактик, который может перечеркнуть теории и предположения других ученых о появлении и существовании квазаров.

В дальнейшем авторы открытия хотят выяснить, почему огромное количество космического материала вроде газа и пыли в разных галактиках резко начали поглощаться черной дырой, формируя мощные квазары.