Лукашенко заявил, что готов ввести «миротворцев» на Донбасс 47 26.09.2019, 11:23

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Фото: Саша Гусов

(обновлено) Диктатор проводит встречу с представителями украинских СМИ.

Лукашенко проводит сегодня встречу с представителями украинских СМИ, передает БелТА.

На встречу с главой белорусского государства приехали представители информационных агентств «Укринформ» и «Интерфакс-Украина», телеканалов «Украина», «112 Украина» и «1+1», газеты «Правительственный курьер».

На встрече Лукашенко заявил о готовности «ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы при условии согласия сторон», сообщает ria.ru.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда «миротворцев», пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», — сказал Лукашенко.

Диктатор также заявил, что «Беларусь готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса», сообщает БелТА.