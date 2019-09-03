Что не так с первым уроком от Лукашенко 26 Кирилл Иванов, «Солидарность»

3.09.2019, 8:38

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Зацепило!

Посещая 2 сентября новую школу № 93 в Минске, Лукашенко не жалея слов провел символический первый урок: учителя снова услышали наказ не перегружать учеников знаниями, а школьники узнали о том, что созданная с ноля лично правителем страны IT-сфера — далеко не для каждого из них.

Лукашенко также озаботился системой питания в школьных столовых:

— Дети должны быть все в равных условиях. Не позорьтесь. Это дурь, которую я слышу в первый раз. Обязательно в равных условиях!

В равных условиях, по мнению руководителя страны, дети должны быть и в плане одежды. Об этом он заявлял ранее, а в понедельник вернулся к этой теме снова, посоветовав школьникам одеваться аккуратно и со вкусом — «без выпендрежа»:

— Не тратьте лишние деньги. Не надо на этом заморачиваться.

Список откровений можно продолжить, но тут мы остановимся и напомним вот о чем.

Двадцать пять лет мы слышим с высокой трибуны претензии то к качеству учебников, то к школьным столовым. За 15 лет власти так и не разобрались, что лучше: централизованное тестирование или экзамен «лицом к лицу».

Прошло четверть столетия, а в белорусской школе до сих пор актуальны базовые вопросы: как одеваться на уроки и что есть в столовой.

Не говоря уже о том, что зарплаты белорусских учителей в три раза меньше зарплат их коллег из Литвы и Латвии, а об эстонском примере лучше вообще не заикаться.

К слову, в Эстонии, где е-правительство действует не первое десятилетие, практически все госуслуги существуют в электронной форме. В том числе и в сфере образования — специальная инфосистема связывает в режиме онлайн учителей, учеников и их родителей. У нас же пока новости иного порядка: как родителям побороть систему негласных поборов, а учителям дождаться обещанного министром роста зарплаты.

Кирилл Иванов, «Солидарность»