Как избавиться от похмелья на Новый год 4 1.01.2020, 18:55

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Медик считает, что крепкий кофе и прогулка — не помогут.

Активный отдых во время праздничных гуляний поможет избежать похмелья на Новый год-2020.

Об этом рассказал нарколог Евгений Брюн, сообщает сайт mignews.com.

"Если похмелье не очень тяжелое, то лучше ничего не делать часов до трех, самый край – до шести вечера 1 января", – сказал эксперт.

По словам Брюна, если похмельный синдром не отпускает, нужно выпить кефира или некрепкого чая.

"Также можно белковые бульоны, рассол очень хорошо помогает, хаш, недоеденный холодец или нежирная яичница. Главное не есть ничего сладкого: любая сладость затрудняет переработку алкоголя, состояние может ухудшиться", – посоветовал он.

Тем временем, нарколог не рекомендует пить крепкий кофе или пытаться прогнать похмелье активными прогулками.