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В Италии белорусский и украинский дальнобойщики подрались из-за политики

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  • 10.01.2020, 12:27
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В Италии белорусский и украинский дальнобойщики подрались из-за политики

Белорус арестован, украинец в реанимации.

В Италии задержали 59-летнего водителя грузовика из Беларуси, который во время ссоры серьезно травмировал 47-летнего украинского коллегу. Об этом говорится на сайте местной полиции, пишет belmir.by.

Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье 5 января около 18.00 в коммуне Сордио недалеко от Милана, в зоне обслуживания автомобилей Эссо на улице Виа-Эмилия. Водители остановились здесь на отдых накануне вечером и провели на парковке ночь.

Конфликт между белорусом и украинцем начался назавтра во время обеда. Причиной стали жаркие споры на политическую тематику. Этому способствовало употребление дальнобойщиками спиртного. После обеда оппоненты отдыхали, но к вечеру диспут разгорелся с новой силой.

В результате белорус бросился на коллегу, ударив его железным прутом. Пострадавший получил опасную травму головы и был доставлен в миланскую больницу Сан-Карло. Нападавшего задержали, идет расследование по факту покушения на убийство.

Как уточняют итальянские СМИ, под железным прутом имеется в виду металлический инструмент, применяемый при замене покрышек грузовиков, примерно 60 см в длину. То есть, судя по всему, это монтировка.


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