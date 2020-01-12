Евгений Афнагель: Судьба Лукашенко уже решена 18 12.01.2020, 8:20

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Евгений Афнагель

Фото: Юрий Друг / Charter97.org

Диктатор знает о реальном уровне своей «поддержки».

С Нового года в Беларуси сложилась уникальная ситуация: Лукашенко впервые не удалось договориться с руководством РФ о поставках нефти по льготным ценам. В итоге Россия с 1 января на государственном уровне прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

О ценах на газ тоже удалось договориться только на первые два месяца 2020 года.

На фоне этого Минск прекратил экспорт нефтепродуктов, опасаясь дефицита топлива на внутреннем рынке.

Что это означает и как ситуация может развиваться дальше?

На вопросы Charter97.org отвечает координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

- Лукашенко практически впервые за все время своего правления остался без дешевой российской нефти и с сомнительными перспективами по другим энергоресурсам. Как вы прокомментируете эту ситуацию?

- На самом деле, с похожими проблемами Лукашенко сталкивается не впервые. Вместо реформирования экономики в свое время он посадил Беларусь на нефтегазовую российскую иглу. С каждым годом зависимость от российских дотаций увеличивалась. Коренное отличие в том, что раньше ему было, что предложить в обмен на дешевые энергоресурсы и дотации из России. Он отдавал то, что не сильно нужно было ему для сохранения власти, но интересовало Кремль. Понятно, что список таких объектов и услуг ограничен. Похоже, что теперь выполнение требований Путина критично для продления власти диктатора. И нет никаких сомнений, что речь в данном случае идет не о цене на нефть.

- Журналистка Ирина Халип высказала мнение, что Лукашенко торгуется с Путиным не за нефть, а за поддержку на выборах 2020 года. Экономист Леонид Заико также полагает, что главное в «нефтегазовой войне» — не интеграционная повестка, а вопрос власти Лукашенко, которому Кремль вручил 1 января «черную метку». Как вы полагаете — с какой целью Кремль давит на Лукашенко?

- Лукашенко знает о реальном уровне своей поддержки. Путин тоже это знает и понимает, что седьмой президентский срок непопулярного диктатора люди воспримут в штыки. В Кремле опасаются протестов в Беларуси, которые неизбежны в случае участия Лукашенко в выборах. Это ударит по контрабандным схемам, в которых наша страна играет ключевую роль. Дестабилизация в Беларуси невыгодна Путину, он думает, как ее избежать. Не исключаю, что от Лукашенко потребовали отказа от участия в выборах, намеченных на этот год.

- Какие еще факторы начали действовать против белорусского диктатора в 2020 году?

- Самый главный фактор — обнищание белорусов и отсутствие перспектив в своей стране. Рост цен, коммуналки, новые налоги — это все ведь не проходит бесследно. Найти нормальную работу за пределами МКАД невозможно. Тысячи людей приезжают на утренних электричках в Минск. Это жители Борисова, Молодечно, Марьиной Горки, Столбцов. Они не на экскурсию едут, они едут, чтобы заработать хоть что-то, чтобы выжить. А что делать тем, кто живет дальше от Минска? Что делать пенсионерам, у которых вся пенсия уходит на оплату жилья и минимальный набор продуктов? Что делать тем, кто, в конце концов, хочет нормально жить, а не просто выживать? Ехать на заработки за границу? Этот процесс уже давно идет. Беларусь теряет население — с каждым годом все больше. Это и вымирание, и эмиграция.

Мы это четко увидели во время «парламентской кампании». Наши активисты за два месяца пообщались с десятками тысяч людей — и на пикетах, и во время сбора подписей по квартирам. Сторонников диктатора мы не видели, пару провокаторов и неадекватов — не в счет. Люди рассказывали о своей жизни, о зарплатах, о беспределе чиновников, о том, как над ними издеваются представители власти. Пенсионеры говорили о том, как их внуки ищут возможность уехать из Беларуси. Люди среднего возраста рассказывали о том, как вынуждены работать на нескольких работах, чтобы прокормить семьи. Многие подходили, увидев флаг ЕС и просто спрашивали, не поможем ли мы найти работу там, за западной границей. На самом деле, количество таких вопросов пугает. Но еще больше оно должно пугать действующую власть. На этом фоне желание диктатора идти на седьмой срок говорит не просто о его неадекватности, но и об отсутствии инстинкта самосохранения.

- Обращает на себя внимание, что не только серьезные аналитики, но даже астрологи утверждают: Лукашенко скоро не будет. Как, по вашему мнению, будут развиваться ближайшие события?

- Это зависит от нас. Ключевой вопрос, который волнует всех - «что дальше?». Абсолютное большинство белорусов хочет перемен, но, вместе с тем, ждет, предложит план их осуществления. Люди ищут ответ — не только среди оппозиционных политиков и общественных активистов — но и в СМИ и интернете. Видно, что растет популярность независимых сайтов, блогеров, которые пишут и говорят о реальных проблемах людей и предлагают пути их решения. Сможем сообща ответить на этот вопрос — проблема будет решена очень быстро, уже в этом году.

- Что бы вы хотели сказать в связи с этим основным игрокам на политическом поле Беларуси: гражданам страны, представителям политической оппозиции и, наконец, самому Лукашенко и его окружению?

- Лукашенко и его окружению мне сказать нечего. Их судьба решена и вряд ли что-то ее изменит. Это уже даже не вопрос времени. А всем нам просто пришла пора осознать себя народом, понять что нас большинство, вспомнить о своем достоинстве и чести и перестать терпеть унижения со стороны стареющего непопулярного самодура. Начать жить, а не пытаться выживать.