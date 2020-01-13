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Поставки нефти из РФ в Беларусь продолжаются только на «Нафтан»

  • 13.01.2020, 12:14
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Поставки нефти из РФ в Беларусь продолжаются только на «Нафтан»

Мозырский НПЗ сырье не получает.

Возобновленные 4 января поставки нефти в Беларусь из РФ продолжаются только на НПЗ "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.), Мозырский НПЗ пока сырье не получает, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" источник в нефтяных кругах.

"Поставки на новополоцкий НПЗ "Нафтан" продолжаются в рамках первого и пока единственного в этом году контракта на поставки нефти в Беларусь (133 тыс. тонн от НК, входящих в "Сафмар" – прим.). На Мозырский НПЗ пока поставок из России нет", - сказал источник.


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