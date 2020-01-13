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«Гончаренко сказал, что сегодня Шкурин – игрок основной заявки ЦСКА»

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  • 13.01.2020, 17:22
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«Гончаренко сказал, что сегодня Шкурин – игрок основной заявки ЦСКА»
Илья Шкурин

Агент – о самом громком переходе белорусского футбольного межсезонья.

Эпопея с трансфером Ильи Шкурина в ЦСКА завершилась на прошлой неделе. Лучший бомбардир чемпионата уехал из «Энергетика-БГУ» в Москву транзитом через брестское «Динамо». Контракт белорусского новичка с «армейцами» рассчитан на четыре с половиной года.

Чтобы узнать детали сделки, «Трибуна» связалась с агентом футболиста Валерием Исаевым. Менеджер Шкурина рассказал, как этот трансфер стал возможен, почему Илья оказался в брестском «Динамо» и, кто предложил игрока «армейцам»:

– После того, как ЦСКА объявил о подписании контракта с Ильей Шкуриным, ваш телефон стал разрываться от звонков?

– Я знал о переходе уже в конце декабря.Руководство ЦСКА изначально решило дать эту новость на своем сайте,после завершения технических процедур, связанных с переходом. Клуб сделал это, когда все нюансы были улажены. Правда, в тот день я все равно испытал сильные эмоции. Понятное дело, после публикации новости на сайте ЦСКА и мой телефон, и телефон Ильи разрывались. Илья не хотел давать никаких комментариев, как говорят в одной стране, имеет-таки право.

– Самая большая загадка этого трансфера: зачем перед переходом в ЦСКА Илья перебрался в брестское «Динамо»?

– Здесь нет никаких тайн, наоборот – все очень просто. Я являюсь агентом Ильи. Моя задача – уменьшить количество факторов, которые могли бы негативно повлиять на развитие карьеры футболиста. Согласно устным договоренностям агента, игрока и клубов Илья де-факто был игроком брестского «Динамо» с лета 2019-го, де-юре стал им в декабре. «Энергетик-БГУ» не владел правами на игрока.

Давайте начнем еще с «Витебска». Мне не хотелось, чтобы повторилась ситуация, которая в прошлое межсезонье случилась с Кириллом Печениным. Ему нужно было уходить в момент, когда парня хотели выкупить за серьезную сумму. Мы имели устную договоренность с «Витебском» – клуб не будет чинить препятствий в случае хорошего предложения. Правда, эта договоренность была нарушена. Кому это пошло на пользу? На мой взгляд, никому. Мы предложили «Витебску» заключить контракт со Шкуриным на любой срок, но с прописанной суммой отступных – сто тысяч долларов. На словах сказали, что если будет предложение на большую сумму, то никто не станет этому препятствовать. Договаривайтесь сами, но не в ущерб переходу игрока. Нам сказали, что готовы подписать контракт только на условиях клуба. После этого мы обсудили ситуацию с Ильей, и он принял решение перейти в «Энергетик-БГУ», выплатив приличнейшую сумму компенсации, на тот момент равную 40 тысячам у.е.

– Как относиться к информации, что 40 тысяч долларов «Витебску» за Шкурина заплатил Александр Зайцев?

– Деньги на выплату компенсации, рассчитанной согласно регламенту, давал я. Илья вносил сумму в кассу клуба. «Энергетик-БГУ» не заплатил ни копейки за Шкурина, несмотря на то, что парню было 19 лет. Вот это и была моя зона ответственности. Илья специально шел к Анатолию Юревичу. Будем откровенны, если бы не Анатолий Иванович, не было бы ни «Энергетика», ни этих талантливых мальчишек. Я давно знаю этого тренера. И нам не хватит недели, чтобы рассказать об эффективности его методов работы.

Согласно нашим договоренностям, Илья приходил в «Энергетик» на один год. Поэтому клуб не владел трансфером Шкурина и никуда его не продавал. При этом «Энергетик» получит сумму бОльшую, чем положенная компенсация за подготовку игрока. Не буду скрывать, еще за полгода до окончания контракта Ильи с «Энергетиком» мы начали сотрудничать по нему с брестским «Динамо». В какой форме? Это уже вопросы футболиста, футбольного клуба и агента. Мы не нарушали никаких регламентов, но все вместе добились хорошего результата. Доволен игрок, доволен агент, довольны клубы. Но только те клубы, которые разумно способствовали достижению результата.

– Люди не владеют информацией. Например, тот же босс «студентов» Владимир Пигулевский говорил, что первый круг нынешнего сезона Илья проведет в «Энергетике»…

– Кстати, про информацию. В год, когда Шкурин подписал контракт с «Витебском», в течении семи месяцев он перенес четыре операции на стопе. Их делали одну за другой. Такое решение принимали доктора, и парню было очень непросто. «Витебск» не участвовал в расходах, связанных с этими операциями: диагностика, логистика, оперирование и восстановление.Так что информации, которой не «владеют люди», много. Есть хорошая пословица про то, как караван идет, не обращая внимания на помехи.

– Если бы у Шкурина не появился вариант с ЦСКА, он оказался бы в брестском «Динамо» и уже там доказывал свою состоятельность?

– Да, он играл бы в Бресте. Но, подождите, зачем он обязан что-то кому-то доказывать? Никто никому ничего не должен доказывать. Это издержки моего поколения и тех людей, кто еще старше. Люди не рождаются с обязательствами. Мы не рождаемся с обязательствами играть за сборную страны. Это страна должна делать все для того, чтобы нам хотелось самим держать руку на груди и гордиться этим. Но это тема для отдельного разговора.

– Давайте вернемся к Шкурину. Вы отметили, что трансфером Ильи в ЦСКА занимался менеджмент брестского «Динамо». Кто вел эти переговоры?

– Переговоры с [генеральным директором ЦСКА] Романом Бабаевым вел [генменеджер брестского «Динамо»] Максим Краснобаев. Все было просто и четко. Когда обе стороны договорились о сумме трансфера, мы начали обсуждать личные условия контракта Ильи. В этом плане стоит отметить менеджмент брестского «Динамо», который ведет себя очень профессионально. Уже летом прошлого года мы понимали, что Илья станет игроком этой команды. У нас были договоренности с руководством, но мы не спешили с бумажными вопросами. Начали оформлять документы, и тут неожиданно появился вариант с ЦСКА. Кого-то смущают сроки объявления Шкурина игроком «Динамо»? Тут не было никаких накладок. Просто все вопросы решались в рамках регламентов и временных отрезков регистрации игроков.

– Какую роль в трансфере Шкурина в ЦСКА сыграл агент Леонид Истрати?

– Леонид – известный и авторитетный футбольный агент, специалист и аналитик. К мнению Истрати прислушиваются многие клубы Европы, а его подопечные играют в топ-командах. У нас с ним давнишние приятельские отношения. Именно Леонид предложил Шкурина ЦСКА.

– «Динамо» выкупило Шкурина у «Энергетика-БГУ» за 95 тысяч евро, а ЦСКА заплатит брестчанам 500 тысяч евро. Эти данные правдивы?

– Обе цифры не соответствуют действительности. «Динамо» не должно было выкупать Шкурина у «Энергетика». Компенсация за Илью с учетом его зарплаты – совсем маленькая. Полученная сейчас сумма – больше. Но, еще раз, недовольных сторон в этом переходе нет.

– Эти цифры завышены или занижены?

– Вот скажите, кто обижен в этом переходе? Обсуждая ранее сотрудничество с брестским «Динамо», мы сразу определили: нас интересуют свободные и комфортные условия для игрока. Мы не лезем в переговоры «Динамо» с новым клубом. Мы, наоборот, заинтересованы, чтобы трансферная стоимость белорусских футболистов была достойной, и клубы пополняли свои бюджеты. Это не дело, сегодня все в Беларуси ищут бесплатных игроков. Мы сами довели эту ситуацию до абсурда. В данном переходе брестское «Динамо» с первых дней сотрудничества повело себя разумно и получило более чем достойное вознаграждение. Кстати, еще одна пословица про тех, кто не пьет шампанское.

– На переход Шкурина в ЦСКА повлиял фактор Виктора Гончаренко?

– Месяца за три-четыре до трансфера мы разговаривали с Ильей о вариантах развития его карьеры. Он говорил: «Еще год мне по-любому нужно провести в чемпионате Беларуси». Потом стали появляться заграничные варианты. На уровне селекционных служб хватало разговоров с различными европейскими клубами. В будущем Илье хотелось уехать именно на Запад. Честно скажу, мне как его менеджеру хочется, чтобы в перспективе он уехал в топ-чемпионат. Шкурин отлично владеет английским языком. На мой взгляд, у него нет проблем с адаптацией. Возможно, со стороны он выглядит не самым общительным, но скажу вам на своем примере: это проблемы тех, кто завис в прошлом веке и ничего не хочет менять в своем восприятии происходящего вокруг. Поэтому признаюсь, Илья даже не рассматривал вариантов перехода в клуб из нижней части таблицы РПЛ, хотя предложений хватало.

Когда возник вариант с ЦСКА, мы пообщались с Виктором Гончаренко. Затем он попросил номер телефона Ильи. Они поговорили. После этого я набрал Илью. Не знаю, что ему говорил Гончаренко, но Шкурин сказал, что хочет перейти в ЦСКА. Правда, потом с его стороны появились опасения, что он не будет играть. После этого с Ильей говорили и Гончаренко, и Бабаев, и [руководитель селекционного отдела ЦСКА Максим] Дюков. Они объяснили, что сейчас от него никто не ждет чудес. В ЦСКА видят потенциал Шкурина и в случае чего готовы ждать. Плюс Виктор Михайлович сказал, что сегодня Шкурин – игрок основной заявки ЦСКА. Кроме того спортивный директор клуба говорил мне о принципах их работы. Новичку команды по-любому дают сыграть шесть матчей, несмотря на возможные ошибки. Если на этом отрезке не получается дать нужное качества, то могут быть и дубли, и аренды.

– С другой стороны контракт Шкурина рассчитан на 4,5 года…

– Не вижу никаких проблем в этих цифрах. Все банально: футболист играет, соответственно, к нему есть интерес. Поэтому меняются сроки контрактов, пункты и так далее. В нормальных клубах все делается заранее и разумно. Если футболист не играет, то стороны ищут компромиссы раньше окончания соглашения. К слову, в контракте Ильи нет каких-то заоблачных цифр. Он пришел в ЦСКА на очень средние условия. Вообще, уровень зарплат в этом клубе значительно отличается от «Зенита», «Спартака», «Краснодара». В последние годы ЦСКА больше берет именно брендом. Поэтому очень хочется, чтобы на новом месте у Ильи все получилось. В нашей стране есть талантливые парни, им нужно помогать. Тогда они будут играть в топ-командах и лигах, и дарить всем радость, а не что-то кому-то «доказывать».


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