СМИ: Кремль рекомендовал нефтяным компаниям отказаться от поставок в Беларусь 58 14.01.2020, 10:10

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Кто получил подобные рекомендации?

Крупные российские нефтяные компании получили от Кремля «рекомендации» на время отказаться от поставок в Беларусь «черного золота», сообщают naviny.by.

Как пишет «Коммерсантъ», «жесткая позиция всех без исключения крупных российских нефтяников и их решение прервать поставки в Беларусь связаны с указаниями российского руководства».

По мнению издания. Москва «не видит оснований идти на уступки Минску» на фоне разногласий по некоторым дорожным картам углубленной интеграции.

«Впрочем, доводить ситуацию до полноценного кризиса Россия тоже не хочет и разрешила поставки нефти в Беларусь компаниям Михаила Гуцериева: объемов хватит, чтобы белорусские НПЗ могли обеспечивать внутренний рынок, но недостаточно для экспорта», — подчеркнул «Ъ».

Напомним, 1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. Новые контракты пока не подписаны.

После прекращения поставок нефти Беларусь, в свою очередь, приостановила экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.