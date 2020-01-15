Правительство РФ подало в отставку 49 15.01.2020, 16:37

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Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Путин предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности.

Правительство РФ подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс».

Президент РФ Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства. По словам Медведева, дальнейшее решение по новому составу кабмина будет принимать Путин.

Решение об отставке правительства РФ было принято сразу после предложения Владимира Путина изменить Конституцию России и провести соответствующий референдум. По словам Медведева, эти изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения. И в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», - сказал Медведев.

Владимир Путин в ответ на это предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности. До формирования нового правительства