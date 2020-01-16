«К чему тогда этот цирк с ремонтом нефтепровода?» 5 16.01.2020, 18:04

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Ситуация тупиковая для Лукашенко.

Telegram-канал Типичная Беларусь — о тупиковой ситуации, в которую загнали и себя, и страну ее власти.

«Ремонт нефтепровода «Дружба» — это шаг отчаянья, который демонстрирует Москве слабость Минска в поисках альтернативных источников поставки нефтепродуктов. Ведь если Вы можете найти или уже нашли альтернативу российской нефти, то к чему тогда этот цирк с ремонтом?

Но, видимо, альтернативы нет или она будет очень дорого. Поляки заявили, что технической возможности прокачки нефти по трубопроводу у них нет, а Азербайджан будет поставлять нефть по рыночным ценам, в общем ситуация тупиковая для Лукашенко.

Если у вас не получается строить «братские» отношения между странами, то может стоит переключиться на рыночные отношения и перестать вспоминать дедов, которые сидели в одних окопах?

Но и переключится не так-то просто. Экономика страны «сидит на игле» дешевых российских нефтепродуктов. И исправить это за одно мгновение не получится.

Больше рычагов воздействия на решение нефтяного вопроса у Лукашенко не осталось, и последняя надежда — уморить противника перекрытием трубы. Раньше получалось, и сейчас получится — подумал он.

Но в Москве настроены решительно, и если эта игра в кошки мышки затянется, то ресурсов у нашей страны не так уж и много. Нефти нам ведь хватает лишь до конца января».