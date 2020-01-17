В Барановичах взорвался неизвестный предмет 3 17.01.2020, 8:23

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Трое раненых, одному оторвало ноги.

Взрыв произошел на улице Лебединой в Барановичах. О происшествии сообщает intex-press.by.

Согласно изданию, хозяин дома, пенсионер, вместе с сыном и соседом беседовали во дворе. Что случилось дальше, пока точно не известно, но произошел взрыв. Трех мужчин, в том числе 72-летнего пенсионера, госпитализировали. 40-летнему мужчине оторвало обе ноги до колена.

Издание «Наш край» отмечает, что один мужчина во время разговора толкнул ногой какую-то металлическую болванку, которая лежала рядом с гаражом, после чего и произошел взрыв.

На месте взрыва. Фото: nashkraj.by

В районе ЧП работали работники МЧС, Барановичского МЧС, КГБ, Следственного комитета, а также саперы войсковой части 7404.

Саперы обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны. Был ли связан взрыв с боеприпасами времен войны – неизвестно.

Это второй взрыв в Беларуси в течение 16 января, причина которого пока неизвестна. Ранее сообщалось о взрыве в гаражном кооперативе в Бресте – там было ранено три человека.