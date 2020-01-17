Мытарь с психологией силовика 6 17.01.2020, 8:32

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МИХАИЛ МИШУСТИН

Что нужно знать о новом премьере РФ Мишустине.

В четверг, 16 января, Госдума большинством голосов одобрила назначение Михаила Мишустина премьер-министром России. Накануне Мишустин, на тот момент глава Федеральной налоговой службы (ФНС), был предложен президентом РФ Владимиром Путиным на пост главы правительства после роспуска кабинета Дмитрия Медведева, о котором стало известно вскоре после оглашения ежегодного президентского послания Федеральному собранию. Deutsche Welle собрала основные факты о преемнике Медведева.

Карьерный рост Мишустина: от компьютеров к налогам

Михаил Мишустин не является представителем "питерской команды" - он родился в Москве в марте 1966 года. В 23 года окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности "Системы автоматизированного проектирования". В 1992 году - аспирантуру. Кандидатскую и докторскую диссертации Мишустин защитил намного позже, обе работы посвящены налогообложению. Кандидатская - на тему "Механизм государственного налогового администрирования в России" - была защищена в 2003 году, докторская ("Стратегия формирования имущественного налогообложения в России") - спустя еще семь лет.

По окончании вуза Мишустин начал работать в Международном компьютерном клубе (МКК) - общественной некоммерческой организации, им же и созданной. Компания, по данным СМИ, занималась поставками компьютерной техники различным структурам. На официальном сайте говорится о том, что, когда МКК задумывался, "целью была интеграция российских и иностранных компьютерных технологий, а точнее - привлечение западных передовых информационных технологий в СССР".

Далее следует почти трехлетний пробел в биографии будущего премьера. А в 1998 году он занял должность замруководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 по март 2004 года являлся замминистра по налогам и сборам. Пика своей карьеры на налоговом поприще Мишустин достиг в 2010 году, когда возглавил ФНС.

Семья и увлечения нового премьера

Жена Мишустина - Владлена Юрьевна - на десять лет младше мужа. Она зарегистрирована в госреестре индивидуальных предпринимателей (ИП) с 2008 года. В качестве основного вида деятельности указана организация работы танцплощадок и дискотек, в качестве дополнительных - работы баров, производство одежды и аксессуаров, фильмов, организация концертов, а также предоставление парикмахерских услуг. В 2013 году деятельность ее ИП была прекращена. Известно также, что Мишустина являлась соучредителем ЗАО "Международный компьютерный клуб", ликвидированного в 2016 году.

Доходы Владлены Мишустиной в 2,5 раза превышают доходы супруга. Согласно декларации, по итогам 2018 года она заработала 47,7 млн рублей, глава ФНС - почти 19 млн. Имущество в декларации не указано, однако, по данным СМИ, супруги владеют домом на Рублевке и квартирой на Трехмерном валу, которые записаны на "Российскую Федерацию". У Мишустиных трое детей. Глава ФНС увлекается спортом - играет в хоккей в Ночной хоккейной лиге и является болельщиком ЦСКА.

Выходец из ФНС - это почти силовик

Оценивая профессиональные достижения будущего премьера, в числе главных эксперты называют широкое внедрение IT-технологий в налоговой сфере, в том числе в самой ФНС, которую коллеги Мишустина зачастую называют цифровой корпорацией.

Как заявил Deutsche Welle руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, "цифровизация, проведенная за время работы Мишустина, позволила существенно сократить отклонения в собираемости налогов, в частности налога на добавленную стоимость (НДС)". Всего за последние пять лет собираемость налогов в России выросла на 36,5% (на 6% - в 2019-м). Кроме того, эксперт напомнил, что функцию сбора социальных взносов передавали от ФНС к социальным фондам (в 2010-м) и обратно (в 2017 году): "Когда ее вернули в ФНС, стало очевидно, что она собирает их лучше".

Сам Мишустин не раз заявлял, что достижения ФНС - результат совместной работы нескольких ведомств, в том числе Минфина, Росфинмониторинга, Федерального казначейства и непосредственно правительства. "ФНС приписывают такие заслуги, как введение налога для самозанятых, однако они лишь реализуют идею, ФНС сама ничего не может предлагать", - добавил Гурвич. Другие эксперты также указывают на то, что Мишустин - в гораздо большей степени хороший исполнитель, нежели стратег.

Люди не любят мытарей

По выражению экономиста Михаила Хазина, это классический исполнитель без фантазии: "Его личные взгляды не играют никакой роли, он человек упертый в своем стремлении выполнять задачу, технически подкованный, ведь он инженер. Экономики он не знает, не понимает и не должен".

По словам Хазина, стремясь выполнить задачу по повышению налоговых сборов, "Мишустин задавил колоссальное количество реальной экономической активности", в частности малый и средний бизнес. Как считает Хазин, Путин остановил свой выбор именно на Мишустине, поскольку пришла пора отказаться от либерального курса, приведшего к падению президентских рейтингов, особенно после пенсионной реформы.

"Люди не любят мытарей. Возможно, поначалу они будут смотреть на Мишустина настороженно, но, если он начнет выкорчевывать либеральную команду, к нему будут относиться хорошо", - прогнозирует экономист. В том, что новый премьер будет и дальше четко следовать всем инструкциям свыше, Хазин не сомневается: "Налоговая служба формально не силовая, но в реальности это силовик. Другие люди туда не попадают".

Технический премьер на недолгий срок?

Бывший начальник валютного управления Центробанка, руководитель "Национального проекта развития" Андрей Черепанов также полагает, что причина успеха Мишустина заключается в его абсолютной лояльности власти и безропотном исполнении всех указов: "Вероятно, в этом кроется секрет его столь долгого пребывания на руководящем посту в одном и том же федеральном ведомстве".

К тому же, указал Черепанов, немаловажно то, что благодаря усилиям Мишустина на посту главы ФНС России удавалось пополнять бюджет, что немаловажно в условиях стагнирующей экономики: "Пригодится это и в ближайшем будущем".

По мнению Черепанова, восприятие Мишустина населением будет спокойным, поскольку лично он не инициировал налоговых ужесточений: "Это чисто техническая фигура, в смысле роста налогов, повышения налоговой нагрузки от него ничего не зависело".

В то же время эксперт полагает, что премьерство Мишустина не будет долгим: "Путин, скорее всего, предполагает через некоторое время сделать новый ход с назначением уже более серьезного по весу в глазах общественности человека. То есть сейчас качели качнулись в сторону неизвестной фигуры, потом будет движение в обратном направлении. Это российскому народу нравится".