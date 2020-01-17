В борьбе демократов за президентское кресло в США появился новый лидер 2 17.01.2020, 8:51

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Фото: AFP

Кто обошел Джо Байдена?

Берни Сандерс впервые догнал по популярности Джо Байдена среди избирателей, которые готовы голосовать за кандидата от Демократической партии на следующих президентских выборах. Такие результаты продемонстрировал опрос, который Reuters провел совместно с Ipsos на этой неделе, сообщает РБК.

В соответствии с этими данными, рейтинг Сандерса только за последнюю неделю вырос на 2%. Теперь его готовы поддержать 20% избирателей от Демократической партии. Прежний лидер — Джо Байден — заручился поддержкой 19% опрошенных.

Далее в рейтинге следуют Элизабет Уоррен (12%), Майкл Блумберг (9%), Пит Буттиджич (6%).

Опрос также показал, что примерно 20% избирателей пока не определились с тем, кого они поддержат на выборах. При этом большинство опрошенных допустили, что по ходу избирательной кампании могут изменить свое мнение.

Как отмечает Reuters, на рейтинг Сандерса не повлияли даже обвинения Уоррен, которая припомнила ему высказывание двухлетней давности. Лидер гонки тогда заявил, что не видит женщину в качестве нового президента США. Сам Сандерс утверждает, что его неправильно поняли.

78-летний Сандерс, который представляет в сенате США штат Вермонт, в 2016 году претендовал на пост президента, однако в итоге уступил Хиллари Клинтон в ходе праймериз и согласился поддержать ее кандидатуру.