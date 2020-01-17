Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на запуск шаров со взрывчаткой
- 17.01.2020, 9:14
Боевой вертолет ЦАХАЛа атаковал подземную инфраструктуру террористов.
Военные Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в ответ на воздушные шары с взрывчаткой, запускаемые в течение дня с территории сектора Газа, сообщает nv.ua.
«В секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой на территорию Израиля. В ответ боевой вертолет ЦАХАЛа нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС», — говорится в сообщении армии обороны Израиля в Twitter.
Terrorists in #Gaza launched explosive balloons at Israeli homes throughout the day.— Israel Defense Forces (@IDF) 16 января 2020 г.
In response, an IDF attack helicopter just struck underground #Hamas infrastructure.
We won’t let #Hamas terrorize Israeli civilians.
По данным израильских СМИ, две группы воздушных шаров с взрывными устройствами приземлились на юге Израиля в четверг, 16 января, причем один из них взорвался вскоре после приземления.
Днем ранее израильские военные сообщали о запущенных в сторону Израиля со стороны сектора Газа четырех ракетах, две из которых были перехвачены в воздухе системой противовоздушной обороны Железный купол.
Сообщалось, что в ответ израильские военные нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по заводу по производству оружия и военному комплексу.
Gaza is under attack.— 🏴🌹Craig Beaton🇵🇸 Free Palestine (@CraigLBeaton) 15 января 2020 г.
Palestinians are fleeing in terror. This is the state of Israel sending its fighters in to bomb them out. This is a war crime. This is ethnic cleansing. This is indefensible.
The United Nations believe this to be the case, so why do we allow it? pic.twitter.com/zO1Mf5YCt3