Российская кормушка для Лукашенко закрывается 23 17.01.2020, 10:30

12,075

Фото: Getty Images

Новое правительство РФ может усилить экономическое давление на белорусского диктатора.

Нефтегазовые терки еще до Нового года поставили под вопрос подписание «углубленной интеграции». Теперь же из-за начатого Владимиром Путиным транзита власти и сопутствующей кадровой перетасовки Москва, по мнению ряда экспертов, произойдут корректировки в политике Кремля по отношению к Беларуси, пишет Александр Класковский в статье на сайте Naviny.by.

Какая судьба ждет при этом пакет в основном уже согласованных дорожных карт? И если в этом плане у «заклятых союзников» не срастется, то как будет жить Беларусь в новых реалиях — без привычных российских преференций?

После того как новое правительство будет сформировано и войдет в курс дел, российские власти продолжат подталкивать Минск к подписанию и реализации дорожных карт, считает эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич.

«Но сейчас задача этого проекта уже другая. Поскольку Минск не соглашается, особенно с 31-й картой (предусматривающей единую валюту и наднациональные органы. — А.К.), то это хороший повод, предлог свернуть экономические преференции Беларуси», — пояснил собеседник Naviny.by.

При этом теперь, добавил он, когда стало очевидно, что Россия не готова снижать цены на газ и нефть, для белорусской стороны весь смысл переговоров о дорожных картах становится непонятным.

В целом же, по его мнению, в свете последних событий в России «риски для белорусской экономики — возросли».

Здесь, правда, возникает такой вопрос: если Путин собрался решать для себя проблему-2024 не через присоединение соседней страны, а «углубленная интеграция» может подвиснуть еще и по причине внутрироссийских политических пертурбаций, то означает ли это, что Кремль в принципе махнет рукой на Беларусь?

Ряд белорусских аналитиков считают, что вовсе нет. «Пошли заявления, что, мол, все перипетии, связанные сейчас с Беларусью, обусловлены не принуждением к «интеграции», а всего лишь переходом на взаимодействие с Беларусью на условиях снижения дотаций и рыночной экономики. Серьезно? Россия, столько вложив в Беларусь, сейчас вдруг позволит оной снизить зависимость от РФ в сырье, кредитовании экономики, рынках сбыта и т.д., т.е. отойти Беларуси от влияния России? Очень в этом сомневаюсь. Интересы России никуда не пропали…» — пишет в фейсбуке Егор Лебедок.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) Арсений Сивицкий ранее в комментарии для Naviny.by высказал мнение: независимо от того, какой сценарий транзита власти будет избран в России, Кремль продолжит усиливать давление на Беларусь. Более того — оно может принять и более жесткие формы. «Углубление интеграции» — лишь один из инструментов Москвы, а ее сверхзадача — «еще сильнее закрепить Беларусь в своей геополитической орбите», говорит Сивицкий.

Удар по экономике неизбежен

Итак, по одной версии, давление на Минск ослабнет, по другой — будет усиливаться. Однако, сколь это ни парадоксально, в любом случае Лукашенко придется решать задачу, как адаптировать экономику к новой реальности.

Ведь российское руководство достаточно ясно намекнуло: хотите газ по цене Смоленской области — становитесь Смоленской областью или чем-то в этом роде.

А это означает, что Беларуси придется жить в условиях стремящейся к нулю российской финансово-экономической поддержки. Это ударит — и уже бьет — по привыкшей к московской подпитке белорусской экономике.

Нефть неотвратимо дорожает, так что НПЗ однозначно перестанут приносить бюджету прежние барыши. Перспектива и так полулежачих монстров социалистической индустрии, пожирающих уйму энергии и материалов, становится еще более плачевной. Денег на дотации селу, низкоэффективному промышленному госсектору будет все меньше. Ну, и так далее по всему списку.

Как в этих условиях выживать? Самый простой ответ — перекраивать структуру экономики, усиливать курс на ее диверсификацию, разворачивать комплекс реформ.

Но Лукашенко на днях лишний раз подтвердил свой консервативный имидж, заявив, что «принципы государственной экономической политики, которую мы формировали годами, останутся неизменными».