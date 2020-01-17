Reuters: Беларусь не найдет замену российской нефти по аналогичным ценам 16 17.01.2020, 11:04

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Казахстан и Азербайджан продают свои сорта нефти дороже российской Urals.

Власти Беларуси сообщили, что рассматривают несколько вариантов для поставок нефти, альтернативных российским. Однако специалисты агентства Reuters подсчитали, что каждый из них будет для Беларуси существенно дороже поставок из России

Как сообщалось ранее, с 1 января Россия приостановила поставки нефти в Беларусь, так как два государства не договорились об условиях поставк. В поисках нефти официальный Минск обратился в Казахстан и Азербайджан. О готовности своих портов для перевалки нефти, поставленных морским путем, заявили Литва и Латвия.

Беларусь не платила таможенную пошлину на поставки российской нефти. Цена поставок нефти в Беларусь определялась по формуле, которая действовала без изменений с 2012 года и позволяла поставщикам и покупателям делить между собой сэкономленную пошлину. Так, в декабре 2019 года, по расчетам Reuters, стоимость нефти Urals с поставкой на НПЗ Беларуси была примерно на 65 долларов за тонну ниже, чем цена на базисе FOB Приморск.

Когда Россия начала налоговый маневр в нефтяной сфере, Беларусь стала терять выгоду от поставок нефти. По подсчетам экспертов Reuters, до 2024 года, когда налоговый маневр завершится, цена нефти Urals для белорусских заводов станет выше цену Urals на базисе FOB Приморск на 16-17 долларов за тонну.

Однако морские поставки нефти Urals для белорусских НПЗ не будут дешевле российских, считают трейдеры. Кроме пошлины белорусским покупателям придется дополнительно платить за доставку сырья из Приморска или Усть-Луги в прибалтийские порты, его перевалку и поставку на заводы железнодорожным транспортом.

К тому же, Казахстан и Азербайджан продают свои сорта нефти дороже российской Urals.

Например, азербайджанский сорт Azeri Light сейчас продается с премией выше 3 долларов за баррель к датированному эталону. Российский сорт CPC Blend с отгрузкой из порта Южная Озереевка предлагается со скидкой около 1 доллара за баррель на базисе CIF Августа. А скидка на Urals составляет около 1,5 доллара за баррель к эталону.