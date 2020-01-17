Прага запретила арендаторам продавать матрешки и ушанки 6 17.01.2020, 14:41

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Будут запрещены и другие «безвкусные сувениры».

Мэрия Праги приняла постановление, повышающее требования к арендаторам принадлежащих городу торговых площадей. Отныне предприниматели смогут получить помещения в пользование только если пообещают не устраивать там пункты обмена валют, игровые залы, тотализаторы или сувенирные магазины с ассортиментом, не имеющим отношения к Чехии. Об этом сообщил мэр Зденек Гржиб, пишет vinegret.cz.

Под «неправильным» ассортиментом чиновники понимают матрешки, шапки-ушанки, продукты с марихуаной и другие товары, которые портят облик Праги.

«Что касается сувенирных лавок, то закрыты будут лишь те, которые продают туристам безвкусные товары. Мы сохраним магазины, предлагающие продукцию чешских компаний, молодых художников и умельцев. Продолжат работу и продавцы классического чешского ассортимента, например, стекла или фарфора», - заявил городской советник по имущественным вопросам Ян Хабр.

Важно отметить, что речь идет лишь о тех компаниях, которые арендуют коммерческие помещения напрямую у Праги, а именно у муниципальной фирмы Trade Centre Praha. С ними мэрия за нарушение условий может просто расторгнуть договор.

Однако большинство продавцов сомнительных сувениров в историческом центре арендуют помещения у частных собственников. На них постановление не распространяется.