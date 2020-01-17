МИД РФ: Работа по «интеграции» c Беларусью продолжается 17.01.2020, 20:09

Фото: Известия/Павел Бедняков

В пакет входит 31 «дорожная карта».

Работа над «дорожными картами» по «углубленной интеграции» с Беларусью продолжается «в настоящий момент», сообщается в опубликованных на сайте МИД РФ ответах к поступившим от СМИ вопросам по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году. Об этом пишет interfax.by.

- В настоящий момент продолжается работа, направленная на углубление «интеграции» России и Беларуси. Подготовлена программа действий по реализации договора о «союзном государстве», которая была парафирована главами правительств России и Беларуси в сентябре 2019 года в Москве, - отмечается в публикации.

В МИД РФ констатируют, что в пакет входит тридцать одна "дорожная карта". "Ведется работа над отраслевыми "дорожными картами", нацеленными на ее выполнение. Эти "дорожные карты", всего их тридцать одна, представляют собой траекторию дальнейшей интеграции наших стран практически во всех сферах хозяйственной жизни – финансовой, промышленной и других", - пояснили в МИД.

При этом во внешнеполитическом ведомстве считают "естественным" возникновение в двусторонних отношениях "спорных сюжетов". "Конечно, в отношениях между нашими странами возникают спорные сюжеты. Они, как говорится, "на слуху". Принимая во внимание высокую интенсивность российско-белорусских торгово-экономических связей, это естественно", - считают в МИД РФ.

При этом в ведомстве подчеркивают: "Главное, что мы ведем конструктивный, профессиональный диалог, нацеленный на достижение взаимовыгодных решений, которые будут иметь долгосрочный положительный эффект для экономик наших стран".