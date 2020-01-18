Кочанова расстроилась из-за «модернизации» на «Нафтане» 7 18.01.2020, 8:11

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Зачем чиновницу отправили инспектировать НПЗ?

Председатель «совета республики» Наталья Кочанова побывала на новополоцком «Нафтане», чтобы оценить темпы строительных работ по модернизации предприятия. Увиденное ее не очень удовлетворило.

Кочанова является председателем наблюдательного совета «Нафтана». Там сейчас возводится комплекс замедленного коксования. Как сообщает пресс-служба «совета республики», строительно-монтажные работы в рамках проекта необходимо завершить в мае текущего года, а в августе на предприятии должны получить первую продукцию.

— Я не очень довольна ходом реализации проекта, — отметила Кочанова. — Мы обязаны выполнить поручения Лукашенко, завершить работы в установленные сроки. Времени осталось мало.

Председатель «совета республики» обратила внимание на необходимость тесного взаимодействия заказчика и генподрядчика: вопросы по поставкам оборудования, обеспечению необходимого количества людей, задействованных в реализации проекта, должны решаться оперативно.

— Это очень важный инвестпроект, и он должен быть реализован качественно и в сроки, — подчеркнула она.

По информации «Вестника Нафтана», сегодня на строительных площадках комплекса ежедневно работают около 1000 человек из более 30 подрядных и субподрядных организаций.

Общие инвестзатраты по строительству комплекса замедленного коксования составляют более 1 млрд долларов. «Нафтан» финансирует проект как за счет собственных средств, так и за счет привлеченных кредитов Банка развития, других банков республики и иностранных банков.

Комплекс замедленного коксования позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья с 72% до 90%, выход светлых нефтепродуктов — с 53−55% до 65% и получить новую продукцию: серу (жидкую, гранулированную) и кокс, который используется в качестве топлива в цементной промышленности, а также в энергетике. В смеси с низкосернистым коксом его можно будет применять в металлургии.