Лукашенко остался без нефти и блефует 2 18.01.2020, 8:35

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Без углеводородного допинга его «модель» может скоро рухнуть.

Беларусь вот уже три недели не получает из России нефть. Это - новая глава в цепочке конфликтов Москвы и Минска из-за поставок энергоносителей. Формальная причина - отсутствие с 1 января контрактов между белорусской стороной и российскими госкомпаниями "Роснефть" и "Газпром нефть".

В пятницу, 17 января, неназванный источник заявил "Интерфаксу", что переговоры продолжатся на уровне вице-премьеров. Партнеры не могут договориться о цене: Москва предлагает условия прошлого года, но они менее выгодны для Минска в свете налогового маневра в России, сообщает Deutsche Welle.

Беларусь импортирует ежегодно 23-24 миллиона тонн российской нефти при общем объеме экспорта РФ в 250 миллионов тонн. До 6 миллионов, по оценкам экспертов, идут на нужды белорусской экономики, остальное - на переработку и перепродажу на международных рынках.

Литва и Латвия могли бы реанимировать "Дружбу"

Если договориться не удастся, белорусским властям потребуется альтернатива. Минск уже разослал коммерческие предложения ряду компаний Украины, Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Наблюдатели говорят, что технически наладить поставки нефти в Беларусь не из России - решаемая задача. "Мы вполне можем быть партнерами Беларуси в вопросах снабжения нефтью, - заявил в интервью Deutsche Welle бывший министр экономики Литвы Дайнюс Крейвис. - У нас есть инфраструктура для поставок: нефтяной терминал и нефтепровод "Дружба".

Правда, северный участок нефтепровода "Дружба" не используется с середины 2000-х годов, после того как крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс в странах Балтии, НПЗ в литовском Мажейкяе, перешел от компании "ЮКОС" к польской PKN Orlen. Латвия также заявила, что готова участвовать в реверсных поставках в Беларусь. Более дорогостоящий вариант - доставлять нефть по железной дороге.

"Реверс из Польши? У поляков тоже есть обязательства»

Однако большинство опрошенных Deutsche Welle экспертов сходятся во мнении, что Беларусь не может себе позволить закупать нефть в прежних объемах у альтернативных поставщиков. "На это просто нет денег. В лучшем случае она будет завозить около 5-6 миллионов тонн, необходимых для выживания", - подчеркнул в интервью Deutsche Welle доцент Высшей школы экономики в Москве (НИУ ВШЭ) Андрей Суздальцев - один из ведущих российских специалистов по Беларуси.

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Он указал как на дорогую логистику по завозу нефти в страну, не имеющую выхода к морю, так и на низкую эффективность белорусских НПЗ. "Самая большая тайна белорусского правительства - сколько реально вырабатывается светлых нефтепродуктов из поставляемой Россией нефти. Разброс данных огромен. Дело в том, что белорусские заводы - старые и неэффективные, и при мировых ценах на сырье они просто окажутся банкротами",- уверен эксперт.

Возможности Беларуси в налаживании альтернативных поставок, по словам Суздальцева, ограничены взятыми на себя контрактными обязательствами: "Беларусь включена в европейскую систему снабжения энергоносителями. Она обязана выполнять взятые на себя обязательства, за что получает хорошие деньги. И она не может просто так взять и начать качать нефть по трубопроводу "Дружба" реверсом, в обратном направлении к себе из Польши. У польской стороны тоже есть контрактные обязательства, которые она не собирается нарушать".

Бизнес-модель Лукашенко держится на дешевой нефти из России

Минску нужна российская нефть не только для собственных нужд, но и для дальнейшей перепродажи, подчеркнули эксперты. "Без российской нефти Беларусь, конечно же, не обойдется, ведь она обеспечивает 42 процента ее товарооборота с внешним миром", - добавил Суздальцев.

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Сегодня сложилась ситуация, когда Беларусь "по макроэкономическим показателям выглядит как страна-экспортер и производитель энергоресурсов", пояснил Deutsche Welle руководитель российских программ Финского института международных отношений Аркадий Мошес. Это - результат крайне выгодного для Минска субсидирования со стороны России.

"Экспорт нефтепродуктов - это источник валюты, это вещь абсолютно необходимая. Если заниматься чистой математикой и экстраполировать (отсутствие поставок. - Ред.) хотя бы на несколько месяцев вперед, то все выглядит очень серьезно", - продолжил Мошес. По его словам, полное прекращение экспорта нефти и нефтепродуктов из Беларуси означало бы, по большому счету, коллапс, это невозможно себе представить, полагает Мошес. Тем более, что в 2020 году должны состояться выборы президента Беларуси.

Сценарий отказа от нефти из России привел бы к краху бизнес-модели Беларуси, поэтому Мошес находит его настолько маловероятным, что, по его выражению, "вряд ли имеет смысл пытаться умножать финансовые потери на энное количество месяцев, тем более - лет". "Если Беларусь будет завозить нефть по мировым ценам, экономика страны рухнет в течение нескольких месяцев", - прогнозирует Суздальцев.

Лукашенко систему не меняет и не собирается, считают эксперты

Дискуссии в стране о том, чтобы отойти от существующей сегодня экономической модели, идут много лет, напомнил Аркадий Мошес. Ведь, по его словам, "страны, которые в течение долгого времени пытались договориться (с Россией. - Ред.) о дешевом газе и дешевой нефти, системно очень проиграли. И это - дополнительная иллюстрация того, что эта модель - тупиковая, и до бесконечности ехать на этой лошади невозможно".

Но для отхода от прежней бизнес-модели требуются глубокие макроэкономические реформы. В стране, по мнению Мошеса, есть достаточное число технократов, которые знают, как проводить реформы. "Закавыка, по большому счету, в Лукашенко", - считает он. "Не думаю, что Лукашенко собирается изменить структуру экономики и собственное мышление директора совхоза", - раскритиковал лидера Беларуси бывший литовский министр экономики Дайнюс Крейвис.

"Наивный шантаж" Минска

Опрошенные Deutsche Welle наблюдатели уверены в том, что Лукашенко продолжит добиваться уступок от Москвы. Минск пригрозил повышением ставки за прокачку нефти по "Дружбе", ввел новый экологический налог на ее транзит и намеревается ежемесячно ограничивать мощности трубопровода, как сообщается, по причине ремонта.

"До сих пор стратегия переговоров Лукашенко сводилась к повышению ставок с тем, чтобы в конце концов Москва согласилась. До сих пор это работало - в течение четверти века", - заметил Аркадий Мошес.

"Проблема в том, что у Лукашенко больше нет ничего, чтобы он мог продать России, чтобы получить скидки на газ и нефть. Как когда-то у него была, например, газотранспортная система", - добавил Дайнюс Крейвис. "Это шантаж России, причем наивный шантаж", - убежден Андрей Суздальцев из ВШЭ.

Задача Кремля: снизить субсидии, сохранить лояльность

Собеседники Deutsche Welle ожидают достижения скорого компромисса. Крейвис не видит никакого отличия от предыдущих конфликтов, "кроме того, что переговоры затянулись и перешли в новый год". А вот для Андрея Суздальцева нынешний конфликт между Минском и Москвой - особенный.

"Исполнилось 20 лет союзному государству. Оно строилось на балансе интересов. В этом балансе не было никакой интеграции, но ее допустили, чтобы объяснить российским налогоплательщикам. Но после 20 лет с периодическими скандалами баланс начал рушиться", - констатирует Суздальцев.

Сегодня Путин оказывает давление на Лукашенко с целью создания общего государства, но тот отказывается, указал Крейвис: "Если оглянуться в прошлое, они всегда находили компромиссы. Лукашенко имитирует переговоры с Западом только для того, чтобы иметь инструмент давления на Путина и выбить цены получше".

Кремль, резюмирует Мошес, поставил стратегическую задачу - "снизить уровень субсидирования Беларуси при одновременном сохранении уровня геополитической лояльности", и выполняет эту задачу, будучи готовым к краткосрочным издержкам.

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"Россия исходит из того, что Лукашенко пойдет на какие-то варианты реальной интеграции, потому что без интеграции его модель не выживет", - предупреждает Андрей Суздальцев.

Доцент ВШЭ сообщил, что в Кремле постепенно кончается терпение в отношении белорусского правителя: "Лукашенко периодически срывается. И тут в Москве большая надежда на белорусский политический класс, на белорусские элитные круги. Они прекрасно понимают белорусскую формулу власти". Она, по мнению Суздальцева, очень простая: "Тот человек, который решает проблемы страны в Москве, тот и имеет право на бесконечную власть. А у Лукашенко через полгода выборы. И сейчас идет борьба за его политическое выживание".