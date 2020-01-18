БелАЗ работает с перебоями 1 18.01.2020, 22:54

Причина – низкий спрос на продукцию.

БелАЗ – гордость отечественного автопрома – начинает работать с перебоями. Причина – низкий спрос на продукцию. Куда государственный гигант не смог продать грузовики и почему флагманы машиностроения показывают все худшие результаты?

25 января конвейер БелАЗа остановиться. Решение гендиректора опубликовал телеграмм-канале NEXTA, передает «Белсат».

«В связи с низким покупательским спросом на рынках СНГ и дальнего зарубежья на автотехнику ОАО «БелАЗ», […] а также с целью более рационального использования финансовых, материальных, топливно-энергетических ресурсов […] объявить 25 января Днем простоя».

Ранее правительство разрешило заводу отсрочить выплаты в Фонд национального развития. Конец года производитель самых больших грузовиков на свете встретил не в лучшей форме. По сравнению с 2018-м и серединой 2019-го производство БелАЗов упало вдвое – до 40 машин в месяц.

«Речь идет прежде всего про российский рынок. Все другие также «прогнулись», но российский – был главным. Это был единственный рынок, на который у нас целые четверть века была надежда», – объясняет экономист Александр Ярошук.

Именно в Россию БелАЗ поставляет две трети своих машин. Цены на железо и медь растут, горнодобывающие компании активно покупают оборудование, но не обязательно БелАЗы.

«При разработке глубоких горизонтов все чаще колесный транспорт заменяют транспортом конвейерным. В настоящее время созданы высокопроизводительные конвейерные линии», – рассказывает профессор Московского государственного горного университета Андрей Валуев.

БелАЗ, выпускающий каждый третий карьерный самосвал на свете, – не единственный государственный гигант, который переживает спад. В прошлом году падал экспорт белорусских тракторов, доходов «Гомсельмаша» не хватало, чтобы расплатиться с долгами, а МАЗ отработал с убытками пятый год подряд. Директоров всех трех госпредприятий отправили в отставку.