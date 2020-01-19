Экономист: Лукашенко? Всё, песня спета 69 19.01.2020, 8:50

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Фото: Радыё Рацыя

Эпоха «колхозно-нефтяной халявы» безвозвратно закончилась.

15 января президент России Путин анонсировал масштабные изменения в Конституции страны, которые предусматривают серьезные перераспределения властных полномочий.

Сразу после этого правительство РФ в полном составе подало в отставку, а вместо Дмитрия Медведева премьером был назначен Михаил Мишустин.

Что эти перемены могут означать как для самой России, так и для Беларуси?

На вопросы Charter97.org отвечает руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико.

- Что, по вашему мнению, произошло в России и какие это может иметь последствия для политической системы восточного соседа?

- Думаю, что там возникла своего рода драматическая пауза. Либо это авторитарная, абсолютно неэффективная система будет и дальше укореняться, либо Россия станет на путь более демократической процедуры развития.

Основная идея, по-моему, абсолютно правильная: убрать эту жесткую президентскую власть. Думаю, что власть в РФ постепенно будет переходить в руки партий. Конечно, там есть своя номенклатурная партия, но в целом полномочия парламента будут расширены, в нем будет идти борьба за места в правительстве, борьба за мнение избирателей.

Думаю, что тем самым Путин готовит мягкий «переход» к другой форме правления. Он, конечно, многим не нравится, но я скажу, что, по моему мнению, он готовит себя к роли премьер-министра. На самом деле, это означает куда более далеко идущие последствия, чем кажется. Возможно, это даже означает постепенный переход к парламентско-президентской форме правления.

Хочу отметить, что это было сделано быстро: Медведев об этом не знал, Медведев был в шоке, судя по всему. Новое правительство, скорее всего будет, переходным. Для этой роли Путин назначил Мишустина. Я посмотрел внимательно всю его биографию и оцениваю ее где-то на «4+». Он — представитель нового для РФ поколения в политике, заканчивал станкостроительный институт, он специалист в области АСУ (автоматизированных систем управления — ред.), он много сделал для цифровизации и налоговой системы, и кадастрового учета, и учета имущества, и даже защитил докторскую диссертацию по этим темам. В общем, я склонен дать ему позитивную оценку.

- Но многие далеки от таких оценок происходящего в России… Например, анонсировано расширение полномочий нового неконституционного органа — Госсовета, который, судя по всему, может возглавить Путин? Вы не находите, что это скорее назарбаевский вариант «транзита» власти самому себе?

- Назарбаев на этом фоне – это мелкий «приготовишка» из второго класса церковной гимназии.

Думаю, что мы имеем дело с китайским вариантом. Это все было сделано еще Дэн Сяопином. Как марксист, он понимал главную для Китая формулу: «Винтовка рождает власть». И Дэн Сяопин формально был всего лишь председателем совета по вооруженным силам…

И Госсовет в РФ — это своего рода страховой элемент, как запасной парашют, чтобы вмешиваться в случае чего. Потому что депутаты ведь разные бывают. Бывают, например, «красивые и глупые», как в Беларуси. Поэтому необходим еще элемент, который был бы страховым. И такую роль в РФ будет играть Госсовет. Я бы на месте россиян его назвал: совет по стратегии развития. Чтобы ничего, связанного с «безопасностью», в названии вообще не фигурировало.

- Решение Путина было озвучено в самый разгар нефтегазовой войны с официальным Минском и обсуждения дорожных карт по «углубленной интеграции». Что перемены в российской политике означают для белорусских властей?

- У белорусской власти существует такая болезнь – «политический центропупкизм». Им страдают местные, так сказать, политики — хотя их политиками можно назвать только по функциональной терминологии.

Белорусская власть с самого начала сделала следующее: вгрызлась и торжественно пировала на нефтяной и газовой трубе. Когда россияне очухались, они поняли, что надо все-таки убрать эту дурацкую систему экспортных пошлин – это была ошибка русских экономистов— и перешли к изъятию региональных рент.

Многие экономисты, в том числе и я, говорили белорусским властям: не сидите на чужих трудах, развивайте собственную экономику. Развивайте новые производства — такие, как электротранспорт. В первом квартале этого года россияне выпускают свой первый электромобиль, грузины тоже свои электромобили будут выпускать. А здесь сидят: нефти чуть-чуть слили из российских труб и радуются. Труба стоит на месте — а мир развивается.

И Россия тоже идет своим путем. Кто будет считаться с какими-то местными царьками, которые сидят у других на шее? Что теперь будет для таких стран, для Лукашенко? Ребята, берите пример с тех, кто самостоятельно развивается. Какая дорожная карта? Все уже, забили. Пускай он теперь прыгает, дергается. Он (Лукашенко — ред.) сейчас будет останавливать трубы или еще что-то делать…

Все! Песня спета! Спета песня уже — пятый куплет не нужен. Хватит, четыре куплета уже было…

Как на это в России отреагируют?

Думаю, что россияне в это вмешиваться не будут. Пускай власти посмотрят сами, увидят, к чему пришли. Уже сейчас видно по итогам года (я делал анализ), что у нас огромный дефицит во внешней торговле. По Гомелю и Витебску (областям, где нефтеперерабатывающие предприятия) дефицит составляет по миллиарду долларов! То есть, закупают на миллиард долларов больше продукции, чем продают на внешних рынках.

А самый большой дефицит в 3,4 миллиарда долларов – это Минск. Минские государственные и частные предприятия продали продукции зарубеж на 4 миллиарда меньше, чем купили.

И это в городе, где сидит Лукашенко! О чем он разговаривает со своими помощниками? Маленький город, всего 2 миллиона человек — и 4 миллиарда дефицит внешней торговли! Ребята, вы хоть понимает, что вы заслужили? Что вы о себе воображаете?

Поэтому надо браться за эти цифры, смотреть, создавать свою экономику — новую, компьютерную, цифровую, электротранспорт. Хотя бы электросамокаты начали бы выпускать…

Работайте — что вы сели на эту нефть? Это не ваша нефть. Это нефть нанайцев, Ямало-Ненецких округов и прочих. Заканчивается эта колхозная газо-нефтяная радужная постсоветская эпоха.

- Новый премьер РФ — налоговик, имеющий репутацию прагматика и технократа. Означает ли это, что в своих делах с Лукашенко Россия теперь сосчитает каждый рубль?

- Здесь можно пройтись по каждой кандидатуре. В России глава Верхней палаты – это аптекарь из Шепетовки. Премьер-министром был Медведев – это преподаватель конституционного права. Конституция в РФ никогда не работала — так что он преподавал?

В Беларуси сейчас премьер министр номенклатурный, я бы сказал, практически военный финансист. Среди профессионалов-экономистов — это 2-3-й сорт, пускай он обижается, но это на самом деле так, я врать не буду.

Теперь по Мишустину. В принципе, он многое создал для налоговой системы России. Это достаточно хваткий прагматик, но он не знает экономической теории, для него макроэкономика – это такой же темный лес, как и для нашего Румаса. Но у него есть практическая цепкость, умение формировать четкие системы и механизмы.

Теперь что касается Беларуси. Для него это будет абсолютно точно: ребята, хотите работать нормально – давайте, мы вам поможем сделать абсолютно автоматизированную систему любых налогов, все будет видно. А для Лукашенко это — смерти подобно.

Поэтому я думаю, что здесь будет своего рода политический крен. Ведь Беларусь при Лукашенко засиделась в прошлом: тут дядьки и тетки такого совершенно советского, колхозного уровня. В общем, все, что будет сейчас делаться в России, я думаю, что и в Беларуси почувствуется. Думаю, что в РФ дадут понять: хватит этих придурковатостей.

А то приезжают в Москву, мечутся, руками водят: дайте нам экспортную пошлину. Этот разговор не пройдет. Это совершенно разного уровня люди. А Лукашенко вообще там никак не вклеивается. Он выглядит как дедушка, который приехал из Могилевской провинции за новым ноутбуком в Вашингтон.