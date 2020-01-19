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Медведев заявил, что остается главой «Единой России»

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  • 19.01.2020, 16:00
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Медведев заявил, что остается главой «Единой России»
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ФОТО: REUTERS

Бывший премьер-министр России намерен готовиться к выборам в Госдуму.

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев остаётся председателем партии "Единая Россия". Об этом в интервью Первому каналу сообщил он сам, передает svoboda.org.

По словам бывшего премьер-министра РФ, его новая должность – заместитель председателя Совета безопасности – "не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью".

Основными задачами партии на ближайшее время Медведев назвал "повышение уровня благосостояния людей" и "подготовку к выборам в Государственную думу", которые пройдут в следующем году.

Отвечая на вопрос об итогах работы его правительства, бывший премьер заявил, что "в целом доволен тем, как шли дела". В числе заслуг он назвал "импортозамещение" и "самый низкий уровень инфляции за всю историю страны".

Напомним, 15 января после оглашения послания президента России Федеральному Собранию, в котором Путин объявил о внесении в Конституцию изменений, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку.

Новым премьер-министром назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.


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