Новогодний удар по Лукашенко 8 2.01.2020, 10:37

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Карикатура: cartoon.kulichki.ru

Сколько «протянет» диктатор без российской нефти?

Лукашенко 20 декабря по итогам своих переговоров с Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что по газу и нефти они якобы «концептуально договорились».

И вот теперь в канун Нового года выяснилось, что все это совсем не так. То ли Лукашенко тогда выдал желаемое за действительное, то ли Путин передумал, то ли каждая сторона по-своему интерпретировала ситуацию, пишет политолог Валерий Карбалевич в статье для «Радыё Свабода».

Перед Новым годом руководство Беларуси работало в режиме кризиса и «чрезвычайности». Два дня подряд (30 и 31 января) Лукашенко с Путиным проводили интенсивные телефонные переговоры.

Затем правитель Беларуси звонил российскому премьеру Дмитрию Медведеву, министру энергетики РФ Александру Новаку.

31 декабря Лукашенко провел чрезвычайное совещание с руководством нефтехимического комплекса.

31 декабря министр иностранных дел Владимир Макей вдруг срочно принял посла РФ в Беларуси Дмитрия Мезенцева.

Результатом этих интенсивных и чрезвычайных усилий стали контракты только по газу, подписанные за пару часов до Нового года. Они предотвращают «газовую войну» всего лишь на два первых месяца 2020 года.

А вот что касается цен, то договор действует только на два месяца (январь-февраль). На сайте «Газпрома» упоминаний о цене на газ нет. А портал tut.by сообщает , что цена на два месяца якобы останется на уровне 2019 года, то есть 127 долларов за 1 тыс. кубометров.

Конец перетаможки увеличивает цену на газ

Но тут есть один нюанс. Дело в том, что, хотя формальная цена для Беларуси в прошлом году действительно была 127 долларов, но одновременно действовала схема «перетаможки», которая была частью газового пакета. Она предусматривала, что Беларусь засчитывала в свой бюджет пошлины за 6 млн тонн российской нефти.

Это была такая скрытая схема межбюджетных компенсации Беларуси со стороны России за, как считал официальный Минск, высокие цены на газ. В результате реальная цена газа для Беларуси была значительно меньше 127 долларов. Вследствие запутанности схемы точную цифру трудно назвать.

Теперь схема «перетаможки» перестает действовать. Это значит, что никакой компенсации не будет, и 127 долларов - это реальная цена, которую будет платить Беларусь. То есть, хотя формально цена газа на два месяца остается на прошлогоднем уровне, на самом деле, цена повышается.

Причем, такая условно «льготная» цена сохранится только на два месяца. По словам Лукашенко, сказанным в интервью Венедиктову, «Газпром» настаивает на цене 152 доллара. Такую цену получит Беларусь, если не согласится на «углубление интеграции».

В Новый год - без договора по нефти

Более печальная ситуация с нефтью.

Правителю казалось, что подписание контрактов на поставку нефти - вопрос технический. Так казалось. Но, по информации российской газеты «КоммерсантЪ», Минск настаивает на снижении цены. Поэтому и нет контракта.

31 декабря агентство Reuters сообщило о возможном прекращении транзита нефти в Европу через Беларусь.

На совещании 31 декабря Лукашенко поручил правительству срочно обеспечить поставки нефти железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также задействовать для альтернативных поставок нефтепровод «Дружба».

Насчет нефтепровода - это долгая песня. А вот цистернами по железной дороге - это легче и проще. Но и значительно дороже.

Формально контракты на поставки нефти и газа не связанное с программой «углубления интеграции». Но цены на них связаны напрямую. Об этом совсем недавно говорили и Путин, и Медведев. То есть, Москва показала Лукашенко, за что ему придется платить.