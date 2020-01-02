Астролог: Лукашенко может уйти 10 2.01.2020, 12:02

5,034

Что звезды сулят Беларуси в 2020 году?

Владимир Васюк — профессиональный астролог с двадцатилетним стажем. Имеет два высших образования: биологическое и экономическое. В 1997 году окончил Центральную астрологическую академию в Москве, в 2001 году — Australian Academy of Astrology & Cosmobiology (AAAC). Сфера интересов — мировая и бизнес-астрология.

Владимир Васюк по просьбе Naviny.by рассказал, что звезды сулят нашей стране и всем нам в будущем году.

Судьба правителей

В 2020 году в Беларуси пройдут президентские выборы. Наиболее вероятно, что они состоятся во второй половиня июня — первой половине июля. При этом существует вероятность ухода Лукашенко со своего поста раньше положенного срока. Причины возможны разные, наиболее вероятная связана со здоровьем.

Между Россией и странами бывшего СССР сближение интересов по большей части будет только на бумаге. А те спорные моменты и точки напряжения, которые появились в 2018-2019 годах между Беларусью и Россией, будут только обостряться.

Для Путина очень сложным может оказаться май 2020 года и еще в большей степени даты, близкие к годовщине его первого вступления в должность (7 мая 2000 года) главы государства.

Президенту Украины Зеленскому будет крайне трудно удержать свои позиции и, может быть, даже остаться на своей должности. Полученный в 2014-2016 годах вектор отношений Украины с Россией будет содействовать дальнейшему охлаждению между этими странами.

Также немало усилий придется приложить президенту США, чтобы удержаться у власти и продолжать проводить в жизнь те преобразования и реформы, которые Трамп пообещал своим избирателям. 2020 год можно назвать одним из худших для него за весь период его президентства.

Рубль, доллар, евро и мировые кризисы

В Беларуси возрастает вероятность стагнации или кризисных явлений на рынках недвижимости, в сферах тяжелого машиностроения, сотовой связи и в меньшей степени — в нефтяной и химической отраслях. Основной причиной кризиса могут быть препятствующие нормальному развитию экономики накопленные за предыдущие годы долговые обязательства производственного сектора нашей страны.

Конъюнктура мировых валютных и фондовых рынков может испытывать стадию оптимистического и уверенного роста в январе и первой половине февраля и в меньшей степени в июне и декабре.

Большую часть 2020 года такие валюты как доллар США, японская йена и особенно швейцарский франк будут укрепляться по отношению к евро и большинству других ведущих мировых валют. Китайский юань будет расти во второй половине года.

В отличие от российского, в отношении белорусского рубля не стоит поддаваться серьезным инфляционным ожиданиям. В самом худшем случае в предстоящий год он может упасть до уровня 2,6 рубля за доллар, а в самом лучшем — укрепиться до 1,9 рубля за доллар. Важнее для нашей валюты будет 2021 год, когда инфляционные ожидания будут более значимыми, чем в 2020-м.

Что же касается российского рубля, то вероятность серьезного снижения цен на нефть летом 2020 года может вызвать его падение до уровня зимы 2015 года.

В годы, подобные 2020-му, обычно наблюдается спад в мировой экономике с высокой вероятностью перерастания спада в кризис со всеми вытекающими из этого последствиями.

Выиграют те, кто будет требовательным к себе

В 2020 году каждому из нас нужно быть немного перфекционистом. Реализация любых планов и инициатив потребует основательной подготовки и проработки деталей. Это будет необходимо потому, что события и перемены будут слишком стремительны и потребуют от их участников упорства и целеустремленности.

Залог достижения успеха — быть требовательным к себе больше, чем к окружающим людям и обстоятельствам.

Чем более грандиозными будут планы и намерения, тем более тщательной подготовки они потребуют. Энергетика года будет сродни работе скульптора, который каждый день создает из камня или глины произведение искусства, которое станет воплощением его видения гармонии и красоты.

Худшее, что можно сделать в следующем году, так это уповать на помощь окружающих вас людей больше, чем они в состоянии эту самую помощь оказать. Родители, друзья, коллеги по работе, могут дать первичный импульс к движению вперед, помогут в критической ситуации, но весь путь вы должны пройти сами.