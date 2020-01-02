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В Китае нашли еще две сотни терракотовых воинов Цинь Шихуанди

  • 2.01.2020, 12:27
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В Китае нашли еще две сотни терракотовых воинов Цинь Шихуанди

Абсолютно все обмундирование воинов — аутентичное.

Археологи нашли еще 220 терракотовых воинов в гробнице Цинь Шихуанди — первого императора Китая (259-210 гг. до н. э.). Об этом пишет ТАСС.

В ходе очередного этапа раскопок, который длится уже более 10 лет, археологи вскрыли склеп общей площадью в 400 кв.м. В нем ученые обнаружили 220 фигур воинов, 12 керамических лошадей, а также множество оружия, элементов амуниции и другие артефакты: луки, арбалеты, колчаны, наконечники стрел, мечи, ножны, боевые щиты, жезлы, а также элементы колесниц.

По последним оценкам, в гробнице также могут еще оставаться 6 тыс. статуй людей и лошадей. Всего терракотовая армия представляет собой более 8 тыс. глиняных фигур древнекитайских воинов и их лошадей. Они были изготовлены в натуральную величину чтобы оберегать гробницу первого императора Китая Цинь Шихуанди, которая находится неподалеку от города Сиань в центре страны.

При этом абсолютно все обмундирование воинов — абсолютно аутентичное, а лица всех людей — лучников, копейщиков, меченосцев и военачальников — индивидуальны, возможно, скульпторы придали им портретное сходство с моделями.

Армия обнаружили в 1974 году крестьяне, которые бурили артезианскую скважину. Раскопки проходили в три этапа — с 1978-го по 1984 год, с 1985-го по 1986-й и с 2009-го по настоящее время.

В 1987 году погребальный комплекс китайского императора стал первым объектом на территории КНР, который включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.


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