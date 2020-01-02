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В 2020 году Россия начнет переговоры о военных базах в Беларуси

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  • 2.01.2020, 14:35
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В 2020 году Россия начнет переговоры о военных базах в Беларуси

Кремль хочет продолжить использовать военные объекты на территории нашей страны.

Москва и Минск в следующем году начнут переговоры по дальнейшему использованию российской стороной двух военных объектов, расположенных на белорусской территории. Об этом заявили во вторник ТАСС в Министерстве обороны Беларуси.

«Работа по решению вопросов дальнейшего использования указанных объектов, в том числе с проведением консультаций и переговоров с российской стороной, запланирована на 2020 год», — сообщили в оборонном ведомстве страны.

Там напомнили, что двусторонние соглашения о порядке использования и содержания радиостанции в Вилейке и системы предупреждения о ракетном нападении на радиотехническом узле «Барановичи», заключенные 6 января 1995 года, вступили в силу 7 июня 1996 года. «Учитывая то, что указанные соглашения заключены на 25 лет, их срок действия оканчивается 7 июня 2021 года, — уточнили в министерстве. — В случае нежелания одной из сторон продлить срок их действия она письменно уведомляет другую сторону о принятом решении за 12 месяцев до окончания действия соглашений, то есть не позднее 6 июня 2020 года».


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