СМИ назвали источники обогащения самой богатой женщины Африки 20.01.2020, 11:40

Изабель душ Сантуш

Фото: РИА «Новости»

Душ Сантуш, у которой есть гражданство РФ, обвиняют в выводе более $1 млрд.

Дочь бывшего правителя Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш ($2,2 млрд по оценкам Forbes), подозреваемая в сомнительных финансовых операциях, из-за которых казна потеряла $1,6 млрд, заработала свое состояние за счет доступа к выгодным сделкам, связанным с землей, нефтью, алмазами и телекоммуникациями. Об этом свидетельствуют данные из расследования Luanda Leaks, проведенного The Guardian, BBC Panorama, The New York Times и другими СМИ, включенными в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), передает РБК.

В распоряжении журналистов оказалось более 700 тыс. электронных писем, контрактов, счетов и других документов, которые были переданы им «Платформой по защите осведомителей в Африке» (PPLAAF). Документы охватывают период с 1980 по 2018 год (отец Изабель — Жозе Эдуарду душ Сантуш — был вторым президентом Анголы и занимал этот пост в течение 38 лет: с 21 сентября 1979-го до 26 сентября 2017-го). Согласно документам, душ Сантуш и ее супруг, скупая ценные государственные активы, вывели из Анголы более $1 млрд.

Одна из самых подозрительных сделок была заключена через британское дочернее предприятие ангольской государственной нефтяной компании Sonangol, которую Изабель душ Сантуш возглавляла в 2016–2017 годах. Как следует из обнародованных документов, после увольнения из Sonangol в ноябре 2017 года по ее распоряжению было проведено более 50 выплат на общую сумму $115 млн в консалтинговую компанию Matter Business Solutions, расположенную в Дубае. Последняя, как выяснилось, контролировалась друзьями душ Сантуш. Би-би-си опубликовала документы о нескольких переводах в ОАЭ — на суммы €472,1 тыс. и $928,5 тыс. (за юридические услуги), а также еще два выставленных ангольскому концерну счета, каждый по €676,3 тыс. Юристы Matter Business Solutions утверждают, что это было сделано для того, чтобы помочь реструктурировать нефтяную отрасль в Анголе, а счета Sonangol были выставлены за работу, которую уже выполняли другие нанятые компанией консалтинговые фирмы. Адвокаты душ Сантуш отвергли обвинения, уточнив, что она не проводила платежи в Matter после того, как ее уволили.

В расследовании указывается, что большая часть состояния Сантуш основана на ее владении пакетом акций португальской энергетической компании Galp, которую одна из ее компаний купила у Sonangol в 2006 году. Фирма душ Сантуш должна была заплатить за счет своих средств только 15% от первоначальной стоимости акций, еще €63 млн ($70 млн) было выдано правительством Анголы в качестве кредита от нефтяной Sonangol сроком на 11 лет. Компания погасила кредит Sonangol в 2017 году, не включив при этом в долг почти €9 млн (уплата процентов). Душ Сантуш же, на тот момент руководившая Sonangol, взяла эти деньги в качестве полной оплаты своего собственного долга.

Кроме того, в 2012 году муж Изабель душ Сантуш бизнесмен Синдика Доколо подписал соглашение с ангольской государственной алмазной компанией Sodiam. Предполагалось, что он станет ее партнером в сделке по покупке доли в швейцарской ювелирной компании De Grisogono. Документы указывают на то, что Sodiam, взяв кредит в Banco BIC, 42,5% акций которого принадлежат Изабель душ Сантуш, вложил в партнерство $79 млн, а Доколо только $4 млн. Доколо заявил, что первоначально инвестировал $115 млн в швейцарского ювелира, а его обязательства совпадают с обязательствами государственной алмазной компании. Директор Sodiam утонил, что ангольская казна потеряла из-за кредита, выданного частной компанией, более $200 млн.

Сама Изабель душ Сантуш назвала обвинения в мошенничестве «основанными на лжи», подчеркнув, что сегодня она является «жертвой охоты на ведьм во главе с нынешним правительством Анголы». По ее словам, президент Анголы Жоау Лоуренсу пытается ликвидировать ее бизнес и «стереть наследие» ее отца. Она также написала в Twitter, что просочившиеся в СМИ документы «поддельные» и основываются на «ложной информации». 31 декабря ангольский суд после обвинений в выводе средств из государственных компаний арестовал деньги на ее счетах и на счетах мужа. Как утверждает ангольская Генпрокуратура, ее подозревают в сомнительных операциях, которые стоили казне более $1 млрд. Изабель Сантуш владеет долями в ангольских и португальских компаниях, включая банки, ангольского мобильного оператора Unitel и португальскую нефтегазовую компанию Galp.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили, что богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство с рождения. Португальская газета Expresso писала, что адвокат Изабель подал в торговый реестр Мальты уведомление о том, что у его клиента появилось российское гражданство. По данным СМИ, с помощью российского гражданства душ Сантуш пытается избежать экстрадиции в Анголу, сама она сейчас живет в ОАЭ.