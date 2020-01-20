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В Беларуси закончили ремонт нефтепровода «Дружба»

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  • 20.01.2020, 12:00
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В Беларуси закончили ремонт нефтепровода «Дружба»

Ремонт нефтепровода произошел на фоне прекращения поставок нефти в Беларусь из России.

В Беларуси закончили ремонт нефтепровода "Дружба", информирует interfax.by.

С 14 января он проходил на участке от Мозыря до Бреста, где заменили секции общей протяженностью 40 метров. Теперь же транзит российской нефти через Беларусь в направлении Польши восстановлен в полном объеме (несколько дней он составлял лишь 50% от максимальной производительности нефтепровода).

Ремонт нефтепровода произошел на фоне прекращения поставок нефти в Беларусь из России. Белорусско-российские переговоры до сих пор не дали результата и были приостановлены.


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