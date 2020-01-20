В Минске задерживали лидера «Молодого фронта» и его брата 1 20.01.2020, 12:50

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Денис Урбанович

Архивное фото «Радыё Свабода»

(обновлено) Милиция «проверяла содержимое их рюкзаков».

20 января милиция задержала руководителя «Молодого Фронта» Дениса Урбанович и его брата Максима возле офиса правозащитного центра «Весна», сообщил один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец в «Фейсбуке».

Милиция отпустила на свободу активистов после личного досмотра и проверки содержимого их рюкзаков.

Ранее стало известно о задержании 19 января активиста «Молодого Фронта» Филиппа Шаврова в его квартире в Минске.

Филиппа Шаврова обвиняют в «нанесении ущерба памятнику Александру Пушкину».