Жители Нидерландов лучше всех в мире знают английский язык 5 20.01.2020, 13:06

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Беларусь заняла в рейтинге 47 место.

Жители Нидерландов показали лучшие результаты в мире по знанию английского языка среди не-носителей, согласно ежегодному рейтингу English Proficiency Index 2019 (EPI). Они обогнали лидеров прошлого года – шведов. На третьем месте оказалась Норвегия, сообщает «Европульс».

Нидерланды и Швеция традиционно делят первые места в этом рейтинге: в 2016 и 2017 годах Нидерланды держались впереди, а в 2018 году Швеция вырвалась на первое место.

Рейтинг EPI составляет международный центр обучения английскому языку EF Education First. Рейтинг строится на результатах теста, доступного на сайте центра, который могут проходить посетители. Участники не проходят предварительный отбор, поэтому результаты могут быть немного завышены, отмечают составители.

В этом году в рейтинге представлено 100 стран. Из них 14 стран – с «очень высоким» уровнем знания английского языка, из них 11 входят в Евросоюз; 15 – с «высоким» уровнем, 17 стран – со «средним», 23 страны с «низким», а также 31 страна показала «очень низкий» уровень знания английского языка. Беларусь заняла в рейтинге 47 место, обойдя Россию и Украину, которые заняли 48 и 49 места.