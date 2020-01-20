Лукашенко сменил руководство Генштаба, Минобороны и Совбеза 6 20.01.2020, 15:22

2,335

Александр Вольфович, Виктор Хренин и Андрей Равков

Фото: БелТА

Диктатор объяснил назначения «непростым временем».

Лукашенко назначил новых руководителей министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил и Совбеза.

Как сообщает госагентство БелТА, министром обороны назначен Виктор Хренин, который ранее являлся командующим войсками Западного оперативного командования. Начальником Генерального штаба ВС назначен Александр Вольфович, ранее работавший первым заместителем начальника Генштаба.

Бывший министр обороны Андрей Равков стал госсекретарем Совета Безопасности.

Виктор Хренин

До недавнего времени генерал-майор Виктор Хренин командовал войсками Западного оперативного командования. На этой должности он проработал четыре с половиной года.

Новому министру обороны 48 лет, родился он в городе Новогрудок Гродненской области.

В 1988-м окончил Уссурийское суворовское военное училище в России. А в 1992-м — Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе.

Служил на должностях командиров мотострелкового взвода, разведывательного взвода, разведывательной роты, начальника пункта обработки информации в командном пункте отдельного разведывательного батальона. Затем работал заместителем командиров в отдельном мотострелковом батальоне, отдельном разведывательном батальоне. Позже — руководил отдельным танковым батальоном, отдельным гвардейским мотострелковым батальоном 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования (ЗОК).

В 2005 году Хренин окончил Военную академию Беларуси. После чего служил на должностях старшего офицера оперативного отделения оперотдела штаба ЗОК, заместителя командира, начальника штаба — первого заместителя командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады ЗОК, начальника штаба — первого заместителя командира 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады ЗОК, старшего офицера отдела главного оперуправления Генерального штаба Вооруженных Сил, командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады ЗОК, командира 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады ЗОК, заместителя командующего войсками Западного оперативного командования.

С июля 2014-го по июнь 2015-го Виктор Хренин являлся начальником штаба и первым заместителем командующего войсками Западного оперативного командования. С июня 2015 года по настоящее время командовал всеми войсками ЗОК.

Андрей Равков

Андрей Равков был назначен министром обороны в 2014 году. До этого занимал должности начальника оперативного отдела — заместителя начальника штаба Западного оперативного командования, а также начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Северо-Западного оперативного командования.

Равков родился в 1967 году в деревне Ревяки Бешенковичского района Витебской области. В 1984 году окончил Минское суворовское военное училище, в 1988-м — Московское высшее общевойсковое командное училище, в 1999-м — Военную академию Республики Беларусь, в 2005 году — Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Равков даже был «избран» «депутатом» Минского областного совета депутатов от Борисова в 2012 году.

Александр Вольфович

Александр Вольфович родился в 1967 году в Казани. Он закончил Московское военное общевойсковое командное училище, командно-штабной факультет Военной академии Беларуси, Военную академию Генштабам России. В Беларуси служит с 1993 года.