Лукашенко: Россия не дает согласия на поставку нефти из Казахстана в Беларусь 46 21.01.2020, 14:00

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Диктатор провел совещание по экспорту нефтепродуктов.

Лукашенко заявил, что Россия выступает против поставок казахстанской нефти в Беларусь, сообщает БелТА.

"Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - заявил Лукашенко во вторник на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

"Мы должны на практике посмотреть, во что это (альтернативный РФ импорт нефти – прим.) выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить, будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, - не важно, какую нефть, - по мировым ценам", - сказал он.