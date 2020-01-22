Нефтяной эмират Лукашенко — всё 14 22.01.2020, 9:59

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Вот она, ирония судьбы и геополитики.

Воистину «революционную» задачу поставил вчера Лукашенко. «Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь», — заявил правитель на прошедшем в Минске совещании по экспорту нефтепродуктов, пишет в статье на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

«Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника», — кротко посетовал Лукашенко.

Да уж, вот вам и евразийская интеграция, вот вам и торговля без барьеров. В итоге для срочной подпитки нашей нефтепереработки, страдающей от энергетических терок с Москвой, сейчас из Норвегии через литовскую Клайпеду идет 80 тысяч тонн (надо понимать, танкер) нефти Johan Sverdrup.

Ранее Литва уже заверила, что готова переваливать для Беларуси до 3 млн тонн нефти в год. В начале февраля вопросы нефтегазовой альтернативы намерен обсуждать в Минске глава литовской дипломатии Линас Линкявичюс. Латвия, конкурирующая с Литвой за грузопотоки, тоже не прочь включиться в процесс.

Вот она, ирония судьбы и геополитики: до посинения интегрировались с одними, а выручают в трудную минуту совсем другие. Пусть не братья, но четкие деловые люди.

…Да рубль перевоз

Однако есть закавыка: альтернативная нефть пока дороже. Так что диверсификация поставок — вопрос не чисто технический. С одной стороны, нужно считать затраты, чтобы не вылететь в трубу. С другой — экономическая безопасность государства (чтобы монополист не шантажировал), видимо, стоит того, чтобы где-то и отойти от сугубой бухгалтерии.

Белорусский эксперт в области энергоресурсов Татьяна Манёнок сомневается, что диверсификация поставок в объявленных президентом пропорциях может быть достигнута раньше 2024 года, когда закончится налоговый маневр в России, выводящий цену ее нефти для Беларуси на мировой уровень. Да и после этого большое значение будут иметь затраты на логистику, отметила собеседница в комментарии для Naviny.by.

По ее словам, предполагалось, что после завершения модернизации белорусские НПЗ смогут эффективно перерабатывать 24 млн тонн нефти в год даже по мировым ценам. «Посмотрим, конечно же, как это будет реализовано», — подчеркивает эксперт.

Отмечу, что на днях председатель «совета республики» Наталья Кочанова, побывав на новополоцком «Нафтане», осталась не очень довольна ходом модернизации. Вдобавок сейчас, похоже, еще надо наскрести денег на ее завершение. На сегодняшнем совещании глава государства высказался на этот счет в своем стиле: «В мире денег море. Есть руководители концернов, в правительстве вице-премьер, руководители заводов — решайте вопросы. Не можете — уходите».

Короче, пока большой вопрос, когда закончится (сроки уже переносились, ранее хотели красиво завершить работы к 7 ноября 2019 года) и насколько успешной окажется модернизация как «Нафтана», так и Мозырского НПЗ. Примеры модернизации цементной отрасли, деревообработки, которые по уши влезли в долги и не могут выйти на стабильную работу, вдохновляющими не назовешь.

Когда все яйца в российской корзине

Прибыльность продажи нефтепродуктов во многом зависит и от того, на какие рынки они поставляются, говорит Манёнок. В частности, премиальным, хотя и конкурентным, является украинский рынок. И не случайно, считает собеседница Naviny.by, что сейчас, когда экспорт нефтепродуктов решено возобновить, Беларусь старается выполнить прежде всего обязательства перед украинцами.

«Однако то, что запрет на экспорт снят, не означает, что завтра станут выполняться все контрактные обязательства», — добавила Манёнок.

Действительно, той нефти, что через свои компании поставляет российский приятель Лукашенко Михаил Гуцериев, крайне мало. Из других источников танкерами и по железной дороге не навозишься, вдобавок возить в цистернах дико дорого. Трубу Одесса — Броды в реверсном режиме тоже быстро не задействуешь. С поляками договориться о реверсе из Гданьска еще сложнее.

«Есть хороший принцип, что в одну корзину не складывают все яйца», — заметил, говоря о нефтяной альтернативе, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Жаль только, что в предыдущие два десятилетия официальный Минск вопреки этому хорошему принципу складывал все яйца в корзину «братской интеграции». В итоге сейчас, когда Москва отказала в прежней поддержке, настаивая на опасной для суверенитета Беларуси «углубленной интеграции», отечественная экономика может испытать серьезные шоки.

Станут ли спасать нефтепереработку любой ценой?

В новых условиях маржа от продажи белорусских нефтепродуктов будет сокращаться, отметил в комментарии для Naviny.by экономист Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук. При этом возникнет вопрос, насколько целесообразно двум белорусским НПЗ перерабатывать нефть в прежних объемах.

«Нафтану» не хватает строителей для своевременного завершения модернизации

По словам эксперта, это требует скрупулезного подсчета с учетом целого ряда конкретных параметров. В прошлом году (исходя из доступных данных) белорусские НПЗ «уже были на пределе положительной рентабельности».

«Если при новых схемах уровень рентабельности нефтепереработки не уйдет глубоко в отрицательную область, то, возможно, руководство страны сочтет нужным поддерживать масштабы нефтепереработки», — допускает собеседник. Ведь на эту отрасль завязаны другие сферы — от нефтехимии до валютного рынка. Но тогда для поддержки НПЗ (например, по образцу обратного акциза в России) понадобится перекраивать бюджет.

«На протяжении двух-трех-пяти лет такая схема, когда основной удар примет на себя бюджет, вероятно, может существовать», — говорит экономист.

Другой путь — это структурная перестройка экономики. Он более болезненный, но в перспективе позволит ослабить ее зависимость от нефти, отметил Крук.

Нужна альтернатива развития

Судя по радикальной задаче, которую поставил Лукашенко (не более 30-40% нефти из России), Москва прижала как никогда сильно. И скорее всего, сколько совещаний ни проводи, эффективность нефтепереработки уже не будет прежней. Отрасль перестает быть палочкой-выручалочкой для бюджета.

В принципе, это не катастрофа, а просто выведение белорусской экономики из наркотического состояния, в котором она пребывала долгие годы, кайфуя на почве российского энергетического гранта.

По сути, имела место аномалия, когда страна без больших запасов собственной нефти получала такие огромные барыши за счет переработки российской, что обозреватели стали называть Беларусь нефтяным эмиратом.

Сейчас же — добро пожаловать в пустыню реальности! Нужно нащупывать не только нефтяную альтернативу (она в любом случае не прокормит), но и альтернативную стратегию развития экономики, страны в целом.

Для этого мало признать поражение в авантюрной интеграционной игре. Нужна еще и политическая воля для нестандартных, дискомфортных решений. Ломка в любом случае будет тяжелой, потому что все очень запущено.