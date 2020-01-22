Новое российское правительство: давление на Лукашенко усилится 4 22.01.2020, 12:51

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Михаил Мишустин

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Братско-окопная» риторика больше не подействует.

Масштабные кадровые перестановки в правительстве России были в центре внимания и у властей Беларуси. Не без надежды — мол, приход новых людей, возможно, позволит оттолкнуться от прежних проблем, перезагрузить отношения. Впрочем, надежда была слабая — основные белорусско-росийские противоречия и в нефтяной, и в интеграционной плоскости давно вышли на надправительственный уровень. Судя по тому, кто в итоге занял чувствительные для Беларуси позиции, официальному Минску не приходится рассчитывать на их смягчение, пишет tut.by.

Во вторник вечером стало известно, что самые большие изменения произошли в экономическом и социальном блоке российского правительства. Всего портфелей лишились 13 членов кабинета прежнего премьера России Дмитрия Медведева. Удержали позиции аксакалы российской политики глава МИД Сергей Лавров (в этой должности он с 2004 года) и министр обороны Сергей Шойгу (на посту с 2012 года). Так что новому белорусскому главе Минобороны Виктору Хренину предстоит общаться с опытным коллегой.

Частичные перемены произошли в энергетическом блоке. Министр энергетики Александр Новак сохранил свой пост, а вот профильного вице-премьера Дмитрия Козака сменил Юрий Борисов, который ранее, как сообщает РБК, отвечал за оборонную промышленность и темпы ее диверсификации, а теперь будет курировать еще гражданскую промышленность и ТЭК. «Если в оборонке Борисов разбирается досконально, он всю жизнь занимался оборонным комплексом и вопросами закупок оружия, то ТЭК для него чуждая область. Нефть и газ имеют серьезную специфику, это более сложная область работы, чем даже отвечать за промышленность», — цитирует РБК главу Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова. Так что пока энергетическому вице-премьеру предстоит разбираться, в первую очередь, в российском ТЭКе.

Неприятным для официального Минска сценарием стало бы заметное усиление экс-посла России в Беларуси Михаила Бабича. Он остался на позиции первого заместителя министра экономического развития, а его новым шефом вместо Максима Орешкина стал Максим Решетников. Интересно, что Орешкину, возглавляющему от РФ российско-белорусскую рабочую группу по интеграции, прочат должность помощника президента России по экономике. Так что несмотря на зависание вопроса об углубленной интеграции Беларуси и России оба главы интеграционной группы — и Максим Орешкин, и Дмитрий Крутой укрепили свои позиции во власти.

Должность первого вице-премьера в правительстве России занял Андрей Белоусов (ранее — помощник Путина по экономике, сторонник активного вмешательства государства в экономику). При этом прежний первый вице-премьер Антон Силуанов сохранил портфель министра финансов, так что и тут жесткая риторика в отношении Минска, к примеру, по вопросам компенсации налогового маневра, сохраняется. «Налоговый маневр — наше внутреннее дело. Если вы хотите, чтобы мы создавали такие же условия для ваших нефтепереработчиков, как у нас, давайте, чтобы это двигалось равновыгодно. Давайте акцизную политику объединим. У нас есть недоверие к работе ваших таможенников — пускай и наши таможенники там работают, наладим обмен данными», — говорил Силуанов еще в 2018 году. С тех пор в позиции РФ по этому вопросу ничего не менялось.

В весьма неприятной истории сталкивались белорусские власти и с Маратом Хуснуллиным. Новый вице-премьер, ответственный за строительство и региональную политику, был замом у мэра Москвы Сергея Собянина. После его активных действий по перекройке весьма емкого рынка строительства московской подземки белорусский подрядчик оказался в банкротстве с зависшим долгом на сумму около 45 млн долларов.

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин получил полный карт-бланш, мандат на изменения, говорят опрошенные «Ведомостями» политологи. Но на белорусском направлении серьезных перемен ждать не приходится. Братско-окопная риторика остается правителю Беларуси. Ниже — голый прагматизм в свою, российскую, пользу.