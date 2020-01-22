Эксперт: Рост внутренних цен на топливо неизбежен 10 22.01.2020, 16:09

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На это влияет два фактора.

Как известно, с 1 января российские нефтяные компании приостановили поставки нефти в Беларусь. Тогда же Лукашенко поручил правительству отыскать альтернативные источники поставок и заключить контракты, которые гарантировали бы поставку нефти для обеспечения бесперебойной работы двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, пишет kp.by.

Судя по всему, правительство и «Белнефтехим» в этом направлении активно работают.

Стало известно, что Белорусская нефтяная компания купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup. Известно, что уже 22 января первый танкер с 80 тысячами тонн нефти прибудет в порт литовской Клайпеды, откуда ее уже по железной дороге отправят на Новополоцкий «Нафтан». Эта сложная схема закупки, логистики и транспортировки увеличивает цену импортируемого норвежского черного золота. По оценкам экспертов, стоимость перевалки и транспортировки нефти по железной дороге до «Нафтана» может превышать 20 долларов за тонну. Надо при этом отметить, что норвежская нефть, которую закупила Беларусь, по своему составу близка к российскому сырью, которое перерабатывается на белорусских НПЗ. Значит, существенной перенастройки их мощностей для переработки норвежской нефти не потребуется.

- Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30 - 40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину - проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны в этом разобраться, - заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

Кроме этого, Лукашенко отметил, что диверсификация поставок вовсе не исключает продолжения поставок нефти из России

- Мы должны на практике посмотреть, во что это выльется. А так братья с востока пугают, что это будет очень дорого. Мы также, не посчитав, не попробовав, думаем, что мы не справимся. Поэтому принято решение закупить - будь то азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, не важно, какую - нефть по мировым ценам. Поставить на наши нефтеперерабатывающие заводы и получить нефтепродукты из этой нефти. То есть из альтернативных источников, конечно, не исключая главного нашего поставщика - Российскую Федерацию, - подчеркнул он.

Эксперт: 80 тысяч тонн нефти - капля в море

- Поставку в 80 тысяч тонн, о которой сейчас идет речь, нельзя оценить как существенную. Это мало - всего 2 - 3 дня загрузки мощностей двух белорусских НПЗ. Стратегически такой объем поставки ничего не решает, - прокомментировал ожидаемую поставку в Беларуси норвежской нефти старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Экономика сделки и точные ее цифры не раскрываются, но очевидно, что Беларусь купила нефть по мировой цене. Даже не зная конкретики, можно с очень высокой долей уверенности говорить о том, что с учетом перевалки и транспортировки железнодорожным транспортом норвежская нефть нам будет обходиться дороже, чем российская, даже с учетом премий, которые российские компании хотят от нас получать. Речь идет о размерах премий, колеблющихся от 6 - 10 долларов за тонну.

- Для чего тогда это сделано: покупать нефть по мировой цене, транспортировать ее морем и по железной дороге?

- Это может быть политическим решением - аргумент некоторого давления на Россию: посмотрите, у нас есть альтернативы. Но поставка в объеме 80 тысяч тонн нефти - это не альтернатива в полном смысле слова. Но речь идет о перспективах, о потенциальной возможности купить 2 миллиона тонн норвежской нефти. Это уже частичная альтернатива. Пока понятно две вещи. Объем поставки маленький, цена, скорее всего, выше, чем в России. Тем не менее работать над поиском альтернативных источников все равно надо, даже понимая, что альтернативных источников дешевле, чем российская нефть не будет. Но иметь в принципе альтернативу поставок важно, чтобы лишить Россию такого рычага давления, как закручивание «нефтяного крана», при котором белорусская нефтепереработка может полностью остановиться.

- А что может быть с ценой топлива? В году 52 недели - ждать 52 раза подорожания?

- Не думаю. Помимо процесса поиска Беларусью нефтяных альтернатив, важны и колебания мировых цен на нефть. В прошлом году цена литра бензина изменялась десятки раз, но были не только повышения, но и понижения. Но с учетом того, что нефть нам в этом году будет обходиться дороже, чем в прошлом году, повышения стоимости топлива, разумеется, будут случаться чаще.

Хочу отметить еще один момент: надо вспомнить, что в 2013 - 2014 годах у нас стоимость литра 92-го бензина держалась в эквиваленте одного доллара. Потом рублевую цену зафиксировали, курс, как мы помним, резко вырос. Цена упала почти до 50 центов. Потом ее стали вновь повышать. Получается, что даже с учетом регулярного повышения цены в валютном эквиваленте за бензин мы платим не так много, как несколько лет назад. Этот процесс объективный с учетом еще того факта, что поставки на внутренний рынок несут нашим НПЗ убытки. Раньше они покрывались поставками именно на внешний рынок. Сейчас с учетом, во-первых, налогового маневра, во-вторых, прекращения поставок нефти из России белорусские нефтяные заводы не зарабатывают поставками на внешний рынок. В этой ситуации рост внутренних цен на топливо неизбежен.