Летевший из Минска в Мюнхен самолет развернули под Вроцлавом 6 25.01.2020, 16:00

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ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

Лайнер совершил посадку в Гродно.

В Гродно в пятницу, 24 января, совершил посадку самолет «Белавиа», который следовал из Минска в Мюнхен. Об этом tut.by сообщили несколько пассажиров, которые летели этим рейсом. На сайте flightaware, который позволяет отслеживать маршруты лайнеров, видно, что самолет уже в воздушном пространстве Польши развернулся и снова вернулся в Беларусь. По сообщениям пассажиров, при посадке в Гродно с борта сняли шесть человек.

Самолет (рейс B2899) должен был вылететь из Минска в пятницу в 12.30. Но вылет задержался. По данным flightaware, борт отправился в 15.33, то есть с опозданием примерно в 3 часа. Судя по маршруту движения самолета на flightaware, EMBRAER 175 почти долетел до Вроцлава, а затем развернулся и в 17.39 приземлился в Гродно. В Мюнхен самолет вылетел в 19.26, а прилетел в 19.01 (в Берлине на два часа меньше, чем в Минске).

О задержке с вылетом и возврате самолета нам сообщили сразу несколько пассажиров этого рейса (по прилете в Мюнхен).

«Вначале рейс задержали на 3 часа, объясняя это тем, что была техническая неисправность системы подачи воды (или что-то связанное с водоснабжением), — сообщил один из пассажиров. — В итоге пассажиров посадили на рейс, и мы взлетели. До Мюнхена лететь около 2 часов, по прошествии примерно этого времени мы начали снижаться, и каково же было наше удивление, когда командир экипажа сказал, что из-за технической неисправности мы вынуждены сделать экстренную посадку в Гродно».

В «Белавиа» ситуацию пока не комментируют.

«Когда мы сели в Гродно, экипаж сообщил, что техники будут разбираться и позже нам сообщат о дальнейших планах. При этом из самолета никого не выпустили (в самолете были пассажиры с детьми), — продолжает пассажир. — По прошествии около 20 минут в самолет вошла группа пограничников и таможенников. Пограничник объявил по громкой связи о том, что сейчас он назовет 6 человек, если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и проследовать с ним».

В погранкомитете не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Пассажиры рейса рассказывают, что примерно через 20 минут после того, как сняли с рейса шесть человек, всех попросили выйти из самолета в автобус и взять с собой ручную кладь, чтобы лайнер дозаправили топливом. По словам одного из пассажиров, после того как пассажиры вернулись на свои места, им объявили, что технические неисправности устранены. «Это вызвало оглушительный смех пассажиров», — рассказывает наш читатель, летевший этим рейсом.

«Никаких комментариев от сотрудников „Белавиа“ мы так и не получили. Суммарно мы опоздали где-то на 5−6 часов, у многих были стыковки в Мюнхене — их расписание полностью нарушилось», — рассказал один из пассажиров рейса Минск — Мюнхен.

Журналисты поинтересовались в пресс-службе МВД, известно ли им о возврате самолета и снятии с рейса некоторых пассажиров. Но им порекомендовали обратиться за комментарием в пресс-службу аэропорта. В гродненском аэропорту журналистам не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.