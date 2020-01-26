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Экономист: Нефтегазовая мышеловка для Лукашенко захлопывается

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  • 26.01.2020, 8:05
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Экономист: Нефтегазовая мышеловка для Лукашенко захлопывается

Что Кремль приготовил для белорусского диктатора?

Специалисты посчитали, что так называемая «альтернативная нефть», поставок которой срочно потребовал Лукашенко, обойдется Беларуси слишком дорого.

Так, каждая тонна норвежской нефти, с учетом доставки из терминалов Клайпедского порта, обойдется на $130 дороже российской.

Из-за прекращения с 1 января поставок нефти из РФ на государственном уровне белорусские НПЗ работают на минимальной загрузке. Между тем, только за прошлый год из-за загрязнения «Дружбы» белорусский экспорт нефтепродуктов упал на 1,23 млрд долларов. В этом году из-за «нефтяной войны» и налогового маневра в РФ, по мнению специалистов, потери нашей экономики будут только расти.

Экономисты прогнозируют, что в таких условиях неизбежен рост внутренних цен как на автомобильные топливо, так и на самый широкий спектр потребительских товаров. Похоже, это осознает и сам Лукашенко, который во время инспекционной поездки в Шклов 24 января заявил, что белорусы могут его «съесть в течение года». Диктатор также пожаловался на то, что Россия задумала налоговый маневр с целью «надавить на него», а на переговорах недавний союзник «кинул» его по газу и по нефти предложил цены «выше мировых».

Способна ли дорогая нефть обрушить экономическую «модель» Лукашенко? На вопросы Charter97.org отвечает доктор экономических наук Борис Желиба.

- Норвежская нефть оказалась существенно дороже российской. Специалисты утверждают, что это же касается и любых других «альтернативных» поставок. Так ли это?

- Конечно, альтернативна нефть обойдется для Лукашенко значительно дороже. Загрузка в танкеры, перевалка в Клайпеде, потом железной дорогой выйдет на 500 долларов за тонну Тогда как Россия продает нефть по цене около 400 долларов за тонну. Значит,власти потеряют в цене на каждой тонне нефти не менее 100 долларов.

И если это перемножить на ту нефть, которая нужна (а власти хотят покупать 24 миллиона тонн в год), то это выльется в миллиарды долларов.

Вот такой печальный для Лукашенко конечно факт. Но, во-первых, надо было диверсификацией источников поставки нефти заниматься лет 10 назад. Во-вторых, надо было настраивать наши нефтеперерабатывающие заводы на мировые цены.

А по сегодняшней ситуации эта менее выгодная логистика существенно осложнит жизнь и властям, и нефтеперерабатывающим заводам — но нельзя на 100% зависит от поставок нефти и газа от одной России. На нее придется идти.

Конечно никто не думает начать замещать Россию на 100% — от Балтийского до Черного моря. Думаю, что будет поставлена задача получать половину нефти не от России — это во-первых. Во-вторых — власти могут пойти на более дорогие цены на бензин на внутреннем рынке. Чтобы нефтеперерабатывающие заводы выжили, им придется идти на существенное повышение моторного топлива внутри страны. Не по копейке в неделю, а на 2-3 порядка выше.

Думаю, что здесь будет применяться такая логика: автолюбители люди не бедные, раз имеют машину, и если захотят – будут покупать бензин и по новым ценам. Мол, у нас и так бензин один из самых дешевых в Европе.

С другой стороны, приучать нефтеперерабатывающие заводы, предприятия и автолюбителей к низким ценам на топливо дальше уже действительно невозможно. От этого придется уходить.

- Сколько может потерять белорусская экономика, если из-за подорожания сырья экспорт нефтепродуктов станет нерентабельным?

- Понимаете, от российской нефти отказаться полностью сегодня невозможно.

И насколько я знаю, вопрос заключается в том, что наши нефтеперерабатывающие заводы не хотят платить поставщикам так называемую премию, 10 долларов за каждую тонну. Я лично считаю, что это немного.

Я бы советовал на российские условия пойти и не упираться рогом, как это сделало наше руководство. Но не получать, повторюсь, от России все 100% нефти.

А что касается потерь для экономики на сегодня: конечно, потери будут в любом случае на миллиарды долларов.

- Приведет ли это к подорожанию топлива на внутреннем рынке? Какими еще последствиями для экономики чревата эта ситуация?

- Конечно же, отрицательно. Если автолюбители, частники, физические лица как-то это переживут, станут меньше ездить или вообще поставят авто «на прикол», то для юридических лиц, для предприятий, которые используют нефтепродукты, бензин ведь тоже подорожает.

В связи с тем, для наших предприятий в среднем потребление энергоресурсов занимает 5-7%, это подорожание можно пережить, оно амортизируется. Больше всего пострадают те предприятия, которые потребляют много моторного топлива — перевозчики и так далее.

Но давно надо было приучать экономику, наших людей жить по рыночным ценам на нефть. А с халявной российской нефтяной и газовой иглы, безусловно, слезать надо было еще раньше — решительно и быстро. Иначе Беларусь никогда не выпутается из долгов и будет все время стоять на грани потери суверенитета.

Мы сейчас на этой грани продолжаем стоять, потому что у Путина стратегия остается прежней, а из власти он уходить не собирается, как мы видим.

- Во время визита в Шкловский район Лукашенко сказал, что Россия придумала налоговый маневр с целью «надавить» и союзник «кинул» его по газу и нефти. Как вы прокомментируете эти заявления?

- Он заявил в процессе эти долгих переговоров с Россией его «кинули»? Хм, он любит такое крепкое словцо, это, конечно, можно расшифровать. В каком смысле кинули? Давайте вспомним, как Медведев, премьер РФ на тот момент, в декабре 2018 года четко высказался, а потом и сам Путин высказался — если хотите дешевой нефти и дешевого газа по ценам Смоленской области, так в состав империи просим милости, и тогда будут дешевые цены, и возможно, что долги вам тоже простят.

А то, что «кинули» — ну, может быть, Лукашенко что-то там обещали на непубличных переговорах. Тут уже известную поговорку можно приводить: вечно бесплатный сыр в мышеловке быть не может. А теперь эта нефтегазовая мышеловка для Лукашенко захлопывается.

- Чем, по вашему мнению, закончится эта «нефтегазовая война»? Будет ли Россия вмешиваться в президентские выборы в Беларуси?

- Конечно, интеграционное давление на Лукашенко не прекратится. Оно, скорее всего, будет даже усиливаться.

В любом случае, по ценам на нефть и газ сторонам придется как-то договариваться в ближайший месяц. А как они могут договориться? Я бы на месте нашего руководства принял бы российские условия по ценам на нефть, эти несчастные 10 долларов премии за тонну. Потому что стратегия по поглощению Беларуси, пока в России путинская власть, не изменится.


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