Экономист: Нефтегазовая мышеловка для Лукашенко захлопывается 17 26.01.2020, 8:05

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Что Кремль приготовил для белорусского диктатора?

Специалисты посчитали, что так называемая «альтернативная нефть», поставок которой срочно потребовал Лукашенко, обойдется Беларуси слишком дорого.

Так, каждая тонна норвежской нефти, с учетом доставки из терминалов Клайпедского порта, обойдется на $130 дороже российской.

Из-за прекращения с 1 января поставок нефти из РФ на государственном уровне белорусские НПЗ работают на минимальной загрузке. Между тем, только за прошлый год из-за загрязнения «Дружбы» белорусский экспорт нефтепродуктов упал на 1,23 млрд долларов. В этом году из-за «нефтяной войны» и налогового маневра в РФ, по мнению специалистов, потери нашей экономики будут только расти.

Экономисты прогнозируют, что в таких условиях неизбежен рост внутренних цен как на автомобильные топливо, так и на самый широкий спектр потребительских товаров. Похоже, это осознает и сам Лукашенко, который во время инспекционной поездки в Шклов 24 января заявил, что белорусы могут его «съесть в течение года». Диктатор также пожаловался на то, что Россия задумала налоговый маневр с целью «надавить на него», а на переговорах недавний союзник «кинул» его по газу и по нефти предложил цены «выше мировых».

Способна ли дорогая нефть обрушить экономическую «модель» Лукашенко? На вопросы Charter97.org отвечает доктор экономических наук Борис Желиба.

- Норвежская нефть оказалась существенно дороже российской. Специалисты утверждают, что это же касается и любых других «альтернативных» поставок. Так ли это?

- Конечно, альтернативна нефть обойдется для Лукашенко значительно дороже. Загрузка в танкеры, перевалка в Клайпеде, потом железной дорогой выйдет на 500 долларов за тонну Тогда как Россия продает нефть по цене около 400 долларов за тонну. Значит,власти потеряют в цене на каждой тонне нефти не менее 100 долларов.

И если это перемножить на ту нефть, которая нужна (а власти хотят покупать 24 миллиона тонн в год), то это выльется в миллиарды долларов.

Вот такой печальный для Лукашенко конечно факт. Но, во-первых, надо было диверсификацией источников поставки нефти заниматься лет 10 назад. Во-вторых, надо было настраивать наши нефтеперерабатывающие заводы на мировые цены.

А по сегодняшней ситуации эта менее выгодная логистика существенно осложнит жизнь и властям, и нефтеперерабатывающим заводам — но нельзя на 100% зависит от поставок нефти и газа от одной России. На нее придется идти.

Конечно никто не думает начать замещать Россию на 100% — от Балтийского до Черного моря. Думаю, что будет поставлена задача получать половину нефти не от России — это во-первых. Во-вторых — власти могут пойти на более дорогие цены на бензин на внутреннем рынке. Чтобы нефтеперерабатывающие заводы выжили, им придется идти на существенное повышение моторного топлива внутри страны. Не по копейке в неделю, а на 2-3 порядка выше.

Думаю, что здесь будет применяться такая логика: автолюбители люди не бедные, раз имеют машину, и если захотят – будут покупать бензин и по новым ценам. Мол, у нас и так бензин один из самых дешевых в Европе.

С другой стороны, приучать нефтеперерабатывающие заводы, предприятия и автолюбителей к низким ценам на топливо дальше уже действительно невозможно. От этого придется уходить.

- Сколько может потерять белорусская экономика, если из-за подорожания сырья экспорт нефтепродуктов станет нерентабельным?

- Понимаете, от российской нефти отказаться полностью сегодня невозможно.

И насколько я знаю, вопрос заключается в том, что наши нефтеперерабатывающие заводы не хотят платить поставщикам так называемую премию, 10 долларов за каждую тонну. Я лично считаю, что это немного.

Я бы советовал на российские условия пойти и не упираться рогом, как это сделало наше руководство. Но не получать, повторюсь, от России все 100% нефти.

А что касается потерь для экономики на сегодня: конечно, потери будут в любом случае на миллиарды долларов.

- Приведет ли это к подорожанию топлива на внутреннем рынке? Какими еще последствиями для экономики чревата эта ситуация?

- Конечно же, отрицательно. Если автолюбители, частники, физические лица как-то это переживут, станут меньше ездить или вообще поставят авто «на прикол», то для юридических лиц, для предприятий, которые используют нефтепродукты, бензин ведь тоже подорожает.

В связи с тем, для наших предприятий в среднем потребление энергоресурсов занимает 5-7%, это подорожание можно пережить, оно амортизируется. Больше всего пострадают те предприятия, которые потребляют много моторного топлива — перевозчики и так далее.

Но давно надо было приучать экономику, наших людей жить по рыночным ценам на нефть. А с халявной российской нефтяной и газовой иглы, безусловно, слезать надо было еще раньше — решительно и быстро. Иначе Беларусь никогда не выпутается из долгов и будет все время стоять на грани потери суверенитета.

Мы сейчас на этой грани продолжаем стоять, потому что у Путина стратегия остается прежней, а из власти он уходить не собирается, как мы видим.

- Во время визита в Шкловский район Лукашенко сказал, что Россия придумала налоговый маневр с целью «надавить» и союзник «кинул» его по газу и нефти. Как вы прокомментируете эти заявления?

- Он заявил в процессе эти долгих переговоров с Россией его «кинули»? Хм, он любит такое крепкое словцо, это, конечно, можно расшифровать. В каком смысле кинули? Давайте вспомним, как Медведев, премьер РФ на тот момент, в декабре 2018 года четко высказался, а потом и сам Путин высказался — если хотите дешевой нефти и дешевого газа по ценам Смоленской области, так в состав империи просим милости, и тогда будут дешевые цены, и возможно, что долги вам тоже простят.

А то, что «кинули» — ну, может быть, Лукашенко что-то там обещали на непубличных переговорах. Тут уже известную поговорку можно приводить: вечно бесплатный сыр в мышеловке быть не может. А теперь эта нефтегазовая мышеловка для Лукашенко захлопывается.

- Чем, по вашему мнению, закончится эта «нефтегазовая война»? Будет ли Россия вмешиваться в президентские выборы в Беларуси?

- Конечно, интеграционное давление на Лукашенко не прекратится. Оно, скорее всего, будет даже усиливаться.

В любом случае, по ценам на нефть и газ сторонам придется как-то договариваться в ближайший месяц. А как они могут договориться? Я бы на месте нашего руководства принял бы российские условия по ценам на нефть, эти несчастные 10 долларов премии за тонну. Потому что стратегия по поглощению Беларуси, пока в России путинская власть, не изменится.