Рыгор Костусев предложил в качестве единого кандидата выдвинуть Павла Северинца 23 27.01.2020, 13:45

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ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Пять оппозиционных партий заявили о начале процедуры выбора единого кандидата.

Пять оппозиционных партий заявили на совместной пресс-конференции, что договорились выдвинуть единого кандидата на президентские выборы.

Это движение «За свободу», БХД, БСДП (Грамада), Партия БНФ и Объединенная гражданская партия, сообщает «Радыё Свабода».

Они заявили о начале процедуры выбора единого кандидата, в которой может поучаствовать любой желающий гражданин Беларуси по всей стране. В результате единого кандидата объявит Конгресс демократических сил.

Выбор кандидатуры пройдут с помощью праймериз. Общий кандидат будет избран по 4-м составляющим с системой баллов: голосования во время поездок в регионах (30 баллов), голосования в интернете (30 баллов), голосования на итоговом Конгрессе демсил (30 баллов). Еще 10 баллов поддержки распределят между участниками структуры, которые организуют процедуру.

Зьлева направа: Юрась Губарэвіч, Віталь Рымашэўскі, Мікалай Казлоў, Ігар Барысаў, Рыгор Кастусёў

К «единому» будет шесть требований: поддерживать белорусский язык, выступать за независимость и против диктатуры, а также не высказываться против традиционных семейных ценностей.

Председатель Партии БНФ Рыгор Костусев во время совместной пресс-конференции предложил как единого Павла Северинца и призвал остальных поддержать эту кандидатуру, пишет tut.by.

Павал Севярынец

— Гэта гістарычны дзень — апазіцыя аб’ядналася. Мы аб’ядналіся, каб бараніць незалежнасць нашай краіны. Кампанія 2020 года — гэта кампанія за нашу незалежнасць. Я трохі крытычна стаўлюся да працэдуры праймерыз. І ў мяне зараз з пункту гледжання жыццёвага вопыту ёсць прапанова, якая трохі зламае наш план, але я павінен агучыць. Сярод нас прысутчнічае чалавек, які паказаў, што ён гатовы зрабіць дзеля незалежнасці. Таму я хачу прапанаваць падысці іншым шляхам да вызначэння адзінага кандыдата і ўжо сёння прапаную адзінага кандыдата ў прэзідэнты — Паўла Севярынца. Гэта трошку нечакана, але мы гатовы паступіцца палітычнымі інтарэсамі, — заявил Рыгор Костусев.

Глава ОГП Николай Козлов напомнил, что партии подписали соглашение, которым решили руководствоваться и которое подразумевает выбор единого кандидата от оппозиции через праймериз. Напомним, сегодня лидеры правоцентристской коалиции собрали пресс-конференцию, чтобы объявить, что единый кандидат до мая будет выбран через онлайн- и офлайн-голосование из числа демократических сил оппозиции.

— На протяжении двух или трех месяцев мы будем вести праймериз и наберем силу, мы хотим сломать сценарий сегодняшней власти. Мы будем выступать за то, чтобы Ермошина не была председателем ЦИК, чтобы Лукашенко не участвовал в выборах. Мы призываем всех участвовать в выборах и выбрать кандидата. У нас два плана: выдвижение единого кандидата и бойкот в случае, если начнутся репрессии и кандидата не зарегистрируют, — заявил Павел Северинец. Говоря о своих личных амбициях, Северинец отметил, что накануне съезд БХД утвердил его в качестве кандидата для участия в праймериз правоцентристской коалиции.