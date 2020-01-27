Павел Северинец: Мы будем добиваться, чтобы Лукашенко не участвовал в выборах 27 27.01.2020, 14:00

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Павел Северинец

Оппозиционный политик рассказал о своей позиции перед избирательной кампанией.

Cегодня пять оппозиционных партий заявили на совместной пресс-конференции, что договорились выдвинуть единого кандидата на президентские выборы. Глава партии БНФ Рыгор Костусев предложил сделать единым кандидатом от оппозиции Павла Северинца, который накануне выиграл партийные праймериз в БХД.

В комментарии tut.by Павел Северинец рассказал о своей позиции по отношению к предстоящей избирательной кампании.

- На протяжении двух или трех месяцев мы будем вести праймериз и наберем силу, мы хотим сломать сценарий сегодняшней власти. Мы будем выступать за то, чтобы Ермошина не была председателем ЦИК, чтобы Лукашенко не участвовал в выборах. Мы призываем всех участвовать в выборах и выбрать кандидата. У нас два плана: выдвижение единого кандидата и бойкот в случае, если начнутся репрессии и кандидата не зарегистрируют.